營養午餐廚餘無處去／惜食教育減少剩食？ 營養師嘆難

聯合報／ 記者李柏澔楊惠琪／台北報導

配合廚餘禁止養豬政策上路，環境部啟動建置養豬場即時監控系統、強化焚化廠管控、提升再利用設施量能及推動惜食環境教育等四項配套措施，以強化廚餘再利用管理及去化規畫。但在學校規畫營養午餐多年的營養師表示，要靠惜食教育達到廚餘減量相當困難。

新北市營養師公會常務監事楊蕊萍表示，教育部規範學校營養午餐需符合學校午餐食物內容及營養基準，以滿足學生熱量及六大類食物份量需求，但營養午餐好不好吃並非是該基準的問題，而是和烹煮技巧、方法、食材等因素。

以新北市學校為例，新北市已經推動多年惜食教育，部分學校也會填報每學期的廚餘量，並做學生喜好的飲食調查等，學生普遍對青菜接受度不高，就會設計相關教育活動，例如吃光蔬菜登記就能換水果或堅果等，很多營養師也都設法讓學生把食物都吃進去。

楊蕊萍指出，即使知道有些餐點一定會被大批倒掉，但受合約影響也不能不做，要靠惜食教育做到廚餘減量其實非常困難。有小學教師表示，大量剩食是許多原因造成，惜食教育有正面影響，但效果相當有限，改善孩子挑食，需要家庭教育一起幫忙。

廚餘 營養午餐 學校午餐 營養師

