豬農提前拒收 營養午餐廚餘無處去

行政院本月初拍板後年全面禁止廚餘養豬，明年一年為轉型期，然而，新北市、桃園市等已有部分豬農提前停止承接廚餘載運，不少團膳業者面臨學校營養午餐剩食無處可去的困境，倉庫裡的廚餘桶愈堆愈多，再加上清運量能不足，已形成另一波廚餘問題。

因應非洲豬瘟防疫，中央訂定二○二七年起全國禁用廚餘養豬，但部分豬農因不滿政策或擔心違規風險，本月初就提前拒收廚餘，導致部分學校、團膳業者及餐廳的廚餘桶迅速堆滿。

中華民國餐盒同業公會理事長陳明信表示，過去全國六成廚餘靠養豬去化，禁廚餘養豬後，一家團膳業者每天從學校回收的廚餘量約卅多桶，原本這些都是由合作的豬農處理，現在停收後，卅多桶會全部回到公司，一周便會多達數百桶，帶來的氣味、衛生、汙染、蠅蟲等，任何一項失控就是民怨和公共問題。

陳明信表示，按照原本規定，廚餘清運必須由取得廢棄物清除許可證合格或乙級清除業者來處理，不過環境部日前說明，團膳是廢棄物（廚餘）的產生單位，自行清運並不一定要找清運業者。另有團膳業者指出，這些額外多出的廚餘是臨時增加的需求，因此整體廚餘載運和處理費用也翻漲數倍。

環境部長彭啓明表示，每個縣市的去化情況不相同，十月底發生本土豬瘟案例實施禁止廚餘養豬時，已通知地方政府，可透過開口合約請乙級清除業者幫忙，有些縣市很積極，有些則還沒有找到足夠的乙清，針對團膳遇到的廚餘問題，地方環保局都在努力解決當中，學校期末快到了，團膳廚餘的問題近期就會暫時告一段落。

彭啓明指出，目前有一半廚餘是透過焚化方式處理，之後生質能、黑水虻、堆肥等去化量能，隨著養豬產業的轉型也會逐漸增加，預計廚餘產出與處理量能的黃金交叉時間點大概落在明年底，有些乙清也會增設運送廚餘的車輛，而有些廚餘養豬業者則已規畫退場，欲轉型為乙清業者。

