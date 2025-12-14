聽新聞
0:00 / 0:00

豬農提前拒收 營養午餐廚餘無處去

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
暫置倉庫待載運處理的廚餘，愈堆愈多，已形成另一波廚餘問題。圖／中華民國餐盒同業公會提供
暫置倉庫待載運處理的廚餘，愈堆愈多，已形成另一波廚餘問題。圖／中華民國餐盒同業公會提供

行政院本月初拍板後年全面禁止廚餘養豬，明年一年為轉型期，然而，新北市、桃園市等已有部分豬農提前停止承接廚餘載運，不少團膳業者面臨學校營養午餐剩食無處可去的困境，倉庫裡的廚餘桶愈堆愈多，再加上清運量能不足，已形成另一波廚餘問題。

因應非洲豬瘟防疫，中央訂定二○二七年起全國禁用廚餘養豬，但部分豬農因不滿政策或擔心違規風險，本月初就提前拒收廚餘，導致部分學校、團膳業者及餐廳的廚餘桶迅速堆滿。

中華民國餐盒同業公會理事長陳明信表示，過去全國六成廚餘靠養豬去化，禁廚餘養豬後，一家團膳業者每天從學校回收的廚餘量約卅多桶，原本這些都是由合作的豬農處理，現在停收後，卅多桶會全部回到公司，一周便會多達數百桶，帶來的氣味、衛生、汙染、蠅蟲等，任何一項失控就是民怨和公共問題。

陳明信表示，按照原本規定，廚餘清運必須由取得廢棄物清除許可證合格或乙級清除業者來處理，不過環境部日前說明，團膳是廢棄物（廚餘）的產生單位，自行清運並不一定要找清運業者。另有團膳業者指出，這些額外多出的廚餘是臨時增加的需求，因此整體廚餘載運和處理費用也翻漲數倍。

環境部長彭啓明表示，每個縣市的去化情況不相同，十月底發生本土豬瘟案例實施禁止廚餘養豬時，已通知地方政府，可透過開口合約請乙級清除業者幫忙，有些縣市很積極，有些則還沒有找到足夠的乙清，針對團膳遇到的廚餘問題，地方環保局都在努力解決當中，學校期末快到了，團膳廚餘的問題近期就會暫時告一段落。

彭啓明指出，目前有一半廚餘是透過焚化方式處理，之後生質能、黑水虻、堆肥等去化量能，隨著養豬產業的轉型也會逐漸增加，預計廚餘產出與處理量能的黃金交叉時間點大概落在明年底，有些乙清也會增設運送廚餘的車輛，而有些廚餘養豬業者則已規畫退場，欲轉型為乙清業者。

非洲豬瘟 廚餘 養豬場 營養午餐 環境部

延伸閱讀

彭啓明：禁廚餘養豬上路後 每公斤廚餘處理成本上看8元

彭啓明：2027全面禁用廚餘養豬 行政院擬4日拍板

行政院明宣布禁廚餘養豬 彭啓明：家戶廚餘影響不大餐廳有處理成本

台南烏樹林暫置場悶燒 彭啓明：不排除直升機協助

相關新聞

明晨最冷「低溫10度以下」 周三另波東北季風來襲水氣增

受到大陸冷氣團影響，今晚至明晨低溫下探10度，中央氣象署預報員曾昭誠表示，明白天起回溫，北東回到20度以上，但夜晚、清晨...

社群瘦身風潮推波助瀾 醫師示警瘦瘦針亂象...建議尋找專業減重團隊

現代人追求「瘦」，許多人在「Ig」、「脆」等平台上秀身材，並在平台推波助瀾下，許多人想利用藥物快速瘦身。醫師表示，民眾使...

突然聽不到了！耳鳴、眩暈別當感冒 小心「突發性聽損」

一位30歲男性於感冒後出現左耳耳悶、耳鳴，伴隨眩暈，起初以為生病引起的中耳炎，沒有太在意。一周後感冒痊癒，左耳仍有悶塞感...

天空塔「他→才是101」網笑翻 賈永婕讚可愛：盼明年更多串連

信義區第二高樓台北天空塔近日試燈，打出「箭頭」指向隔壁台北101，並秀出字樣「我是台北天空塔，他才是台北101」，引網友...

原因曝光！最美區間車天花板「花灑」狂噴乘客 台鐵急致歉

台鐵最美區間車EMU900於2023年11月全數上線，未料上路2年設備就出問題。昨天有民眾從板橋搭車往中壢途中，發現天花...

眼睛乾就點人工淚液？醫師：點錯了沒用

手機不離身，高度用眼，加上高齡化社會，臨床顯示，乾眼症患者愈來愈普及，甚至有年輕化趨勢。三軍總醫院眼科部主治醫師戴明正表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。