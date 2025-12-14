聽新聞
健康主題館／冬季進補你補對了嗎？ 3種痺症體質飲食大不同

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
類風濕性關節炎容易在冬天惡化，因為氣溫低導致血管收縮、血液循環變差，疼痛感更加明顯。圖／123RF
類風濕性關節炎容易在冬天惡化，因為氣溫低導致血管收縮、血液循環變差，疼痛感更加明顯。圖／123RF

台灣氣候進入「深冬」。中醫師賴俊宏表示，隨著氣溫驟降、濕氣加重，許多「冬病」也蠢蠢欲動，除了各種呼吸道疾病，最讓民眾苦不堪言的，莫過於「類風濕性關節炎」可能發作。建議患者要適度運動、均衡飲食，但嚴禁補過頭，亂補易上火或加重慢性病。

類風濕性關節炎冬天易惡化

類風濕性關節炎容易在冬天惡化，因為氣溫低導致血管收縮、血液循環變差，疼痛感更加明顯。賴俊宏指出，這類疾病好發於35至50歲的中壯年族群，且女性發生比率高於男性。寒冷潮濕的環境宛如致病溫床，容易誘發關節疼痛或加重原有病情，日常保養最重要的是保暖，早晨醒來可先活動關節再下床。

中醫觀點來看，類風濕性關節炎屬於「痺症」，「痺」即是凝滯不通。當人體氣血虛弱，風、寒、濕、熱等外邪趁虛而入，導致經絡氣血受阻，便會產生關節腫脹與疼痛。正所謂「痛則不通，通則不痛」，若長期氣血凝滯，筋骨失去濡養，晚期甚至可能造成關節變形。

賴俊宏說，中醫治療會開立內服藥物，亦可搭配藥浴「外治」，雙管齊下通筋活絡，舒緩急性期的腫痛。不過，飲食調理是居家保養的關鍵，切記不能盲目進補，推薦可以烹煮「絲瓜豆腐湯」，絲瓜與豆腐皆具清熱解毒、潤燥之效，輔助緩解發炎不適，對於正處於關節疼痛發作期，且伴隨輕度紅腫患者，是一道簡單的居家食療。中醫依症狀將類風濕性關節炎分為3種型態，吃對了才能緩解不適。

類風濕性關節炎分3種型態

1.濕熱痺、毒熱痺

症狀：關節紅腫熱痛

建議飲食：選用性味寒涼的食材協助清熱，如薏仁、生梨、蘆根、豆製品及各式瓜類。

禁忌：嚴禁「火上加油」。避開辣椒、芥末、蔥、薑、桂皮及酒類等溫熱刺激性食物。

2.寒濕痺

症狀：遇冷痛增、關節僵硬

建議飲食：患者需要「溫陽散寒」。適合食用豬、牛、羊骨高湯，並佐以薑、桂皮或藥酒烹調，以活絡氣血。

禁忌：與熱痺相反，應避免寒涼生冷食物，以免氣血更加凝滯。

3.肝腎虛痺

症狀：久病體虛、關節變形

建議飲食：多發生於病程晚期。建議攝取平性補益食材，如冬蟲夏草、山藥、糙米、玉米、地瓜及豆類，溫和補養。

禁忌：身體虛弱時，應忌食過度辛辣刺激之物，如蔥、蒜、辣椒、韭菜等。

絲瓜豆腐湯

材料：絲瓜250克、嫩豆腐250克、鹽3克、油2匙

作法：

1.將絲瓜洗淨切塊；嫩豆腐切塊備用。

2.熱鍋入油，下絲瓜煸炒片刻，加入適量清水煮滾。

3.放入嫩豆腐，再次煮沸約5分鐘，加鹽調味即可起鍋。

