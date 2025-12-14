健康名人堂／成癮物質管理 應以公衛與人性尊嚴為本

由鴉片濫用起始的重大健康與社會問題，促使聯合國對具成癮性的麻醉藥品和影響精神物質，連同其合成原料（即先驅化學品），依醫療及科學應用與非法使用等面向，訂定三個毒品防制公約，分別是1961年麻醉藥品單一公約、1971年影響精神物質公約，及1988年禁止非法販運麻醉藥品和影響精神物質公約。

對應聯合國「1961年麻醉藥品單一公約」，我們早於1929年、1955年就分別頒布「麻醉藥品管理條例」、「戡亂時期肅清煙毒條例」，即使是單純施用煙毒，也被認為是嚴重犯罪。嗣後因1971年我國退出聯合國，所以直到1998年及1999年，才依聯合國三個公約的管理精神，對非法與合法成癮物質制訂「毒品危害防制條例」及「管制藥品管理條例」。

但數十年來，社會對成癮物質的關注與討論，包括減害（Harm Reduction）運動、大麻合法化、美國處方類鴉片危機，還有娛樂性用藥與新興毒品等議題等，已不只侷限於醫療和科學考量。

美國精神醫學學會的精神疾病診斷與統計手冊（DSM），是具公信力的精神疾病診斷依據，1952年第一版將藥癮歸類為「社會病理性人格違常」。1968年第二版將藥癮改為藥物依賴，歸為「人格疾患及其他非精神病性精神障礙」；第四版認為「成癮」定義模糊和潛在汙名，將其由正式術語中刪除。第五版將第四版的「物質濫用」和「物質依賴」兩診斷合併為「物質使用疾患」。

從吸毒犯到物質使用疾患

毒品及社會病理性格違常、濫用、成癮，被認為有主觀判斷意涵。過去稱成癮者，現以「物質使用疾患」代替，一般認為這是較中性用語。對「成癮」的認知從「社會病理性格違常」轉變為「物質使用疾患」，代表人類對成癮物質使用者態度微妙的改變，也見證成癮醫學觀念的變遷。但專業觀念引領思維改變，也已歷時半世紀。

成癮物質管理是複雜議題

在台灣，施用毒品者從「肅清煙毒條例」被界定為「犯人」，到「毒品危害防制條例」被視為「病犯」，反映「成癮物質」的使用管理，已非單純的合法醫療或非法濫用能涵蓋，而是結合歷史、文化、科技、社會、經濟與政治的複雜議題。

2004年爆發靜脈注射毒品者感染人類免疫缺乏病毒疫情，經四縣市試辦以美沙冬替代療法及針頭交換為主的「減害計畫」，並自2006年全國推行。此舉係以公共衛生為政策導向，有效減少靜脈注射海洛因者HIV感染率，惟若只考慮戒癮，以具成癮性的第二級美沙冬取代海洛因，但無法取代古柯鹼，法律的公平性似有疑義，也說明減害政策需多元考量。

目前國家政策更進一步以「緩起訴附命戒癮治療」、「毒品緩起訴多元處遇」，對戒毒者採取積極作為。若要更進一步視施用毒品者為「病人」，除需醫學專業佐證，更需社會認同，以利修法。

面對新興影響精神物質與多重藥物使用挑戰，對成癮物質管理，非法製造、走私、販毒，原本即萬國公罪，加強查緝以減少供給，自不待言；就減少需求，建議以公衛與人性尊嚴為本的政策導向，進行風險評估與防治管理。對新興菸品與新興影響精神物質合流，如依託咪酯以電子煙為載具使用，更應即時因應，避免產生更大的危害。

●原文刊載於「刑事政策與犯罪防治研究專刊」第41期專文「從鴉片、安非他命、愷他命到依托咪酯—由大歷史談管制藥品與毒品的區隔與管理趨勢」，此為系列之二。

