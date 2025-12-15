眼睛乾就點人工淚液？醫師：點錯了沒用

手機不離身，高度用眼，加上高齡化社會，臨床顯示，乾眼症患者愈來愈普及，甚至有年輕化趨勢。三軍總醫院眼科部主治醫師戴明正表示，想緩解眼睛乾澀、不適，大多使用人工淚液，其機制是補充水分，但不點就會乾，病症並未根治，且過度頻繁使用含防腐劑的眼藥水可能造成角膜傷害。

「乾眼症主要分為缺油型、缺水型和混合型，了解自己屬於哪一型，才是有效治療的關鍵。」戴明正指出，民眾覺得眼睛乾澀不舒服，常直接購買人工淚液或一般眼藥水來滋潤眼球，不過若沒有看清楚成分或選擇適合的產品，只是一味補充水分，也有可能把油脂沖掉，導致眼睛變得更乾。

全台乾眼症患者已突破300萬大關，不過傳統治療大多以使用人工淚液為主，加上熱敷、抗炎藥物、脈衝光、血清藥水、生活調整等。戴明正強調，乾眼症成因複雜，據統計，亞洲人因為種族體質因素，盛行率高於歐美；台灣整體盛行率為7.85%，且女性風險高於男性、年齡愈大風險愈大。

另外，免疫相關疾病如糖尿病、乾燥症者也是高風險族群，戴明正說，門診約3分之1的患者是因為乾眼問題求診，症狀包括紅、癢、痠澀、刺痛、灼熱、異物感等。進一步分析患者病灶，高達8成以上屬於「缺油型」，即淚液中的油脂不足，只靠單純補充人工淚液可能無法完全改善。

對於需要長期使用人工淚液的患者來說，若使用含有防腐劑的眼藥水，容易出現角膜刺激、紅腫或刺痛等症狀。此外，配戴隱形眼鏡或合併白內障、青光眼等眼疾、需要多重用藥的患者，可能因為傳統點眼治療造成視力模糊與生活不便，造成治療順從性下降。

一項顛覆傳統的「乾眼症鼻噴液」獲得我國衛福部食品藥物管理署的新藥認證通知，有望明年在台上市，為患者帶來治療新選擇。

林口長庚醫院眼科部角膜科主任陳宏吉表示，此藥機制是刺激三叉神經，讓眼睛重獲分泌完整天然淚液的能力，對老人家來說，還能改善因手部顫抖無法精準點藥等問題。

台灣邁入超高齡社會，乾眼症已是重要公衛議題，陳宏吉提醒，唯有做好日常保養，才能有效預防乾眼惡化，重點有四，平常保持環境濕潤，不可太乾；長時間使用手機或電腦時，適時休息並增加眨眼頻率；遠離冷氣出風口或乾燥熱空氣，減少刺激；徹底清潔眼瞼，以溫和洗面乳清潔眼周，減少油脂與灰塵堆積。

