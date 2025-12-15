健康你我他／愛美歷險記 一次就夠了

退休後我到衛生局長照管理中心當志工，負責電訪關懷並提供諮詢。後來轄區醫院增設醫美中心，為嘉惠志工的辛勞，特別贈送每人一次雷射醫美，我選擇雷射除斑。

那是20年前的事，記得我膽戰心驚走進醫院的醫美中心，護理師問明來意後引我進診間，醫師先看我臉上斑點，表示不嚴重，做一次就可以改善，我很緊張頻問會痛嗎？醫師說：「會痛，但可以忍受，就像被橡皮筋彈到。」他的態度親和，消弭了我的惶恐。我躺在醫療床上，醫師在我臉上塗抹麻藥後開始進行這場「愛美活受罪」。

過程中，我瞇著眼，耳朵傳來像電蚊拍驅蚊發出的「啪啪」聲，又有點像仙女棒火花四射的「ㄆㄧ啪」聲，心中委實不安，護理師發覺我的手冰涼，不斷安撫我。治療後，醫師吩咐紅腫是正常，結痂不要抓，讓其自然脫落，還要加強防曬，我謹記，如釋重負，終於結束這趟「愛美歷險記」。

爾後，臉上斑點確實消失，不過一年多後，斑點又慢慢長出來，我不在意，因為覺得自然就是美，日常有保養就不至於老態，梳妝台上的精華液、乳霜、化妝水是必備的，出門淡妝即可，只要些許粉底、輕拍粉餅、點上口紅就神采奕奕，最重要的是保持一顆年輕愉快的心就能凍齡了。

