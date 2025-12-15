聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／愛美歷險記 一次就夠了

聯合報／ 文／張子筑（中市豐原）
只要些許粉底、輕拍粉餅、點上口紅就神采奕奕，最重要的是保持一顆年輕愉快的心就能凍齡了。圖／張子筑提供
只要些許粉底、輕拍粉餅、點上口紅就神采奕奕，最重要的是保持一顆年輕愉快的心就能凍齡了。圖／張子筑提供

退休後我到衛生局長照管理中心當志工，負責電訪關懷並提供諮詢。後來轄區醫院增設醫美中心，為嘉惠志工的辛勞，特別贈送每人一次雷射醫美，我選擇雷射除斑。

那是20年前的事，記得我膽戰心驚走進醫院的醫美中心，護理師問明來意後引我進診間，醫師先看我臉上斑點，表示不嚴重，做一次就可以改善，我很緊張頻問會痛嗎？醫師說：「會痛，但可以忍受，就像被橡皮筋彈到。」他的態度親和，消弭了我的惶恐。我躺在醫療床上，醫師在我臉上塗抹麻藥後開始進行這場「愛美活受罪」。

過程中，我瞇著眼，耳朵傳來像電蚊拍驅蚊發出的「啪啪」聲，又有點像仙女棒火花四射的「ㄆㄧ啪」聲，心中委實不安，護理師發覺我的手冰涼，不斷安撫我。治療後，醫師吩咐紅腫是正常，結痂不要抓，讓其自然脫落，還要加強防曬，我謹記，如釋重負，終於結束這趟「愛美歷險記」。

爾後，臉上斑點確實消失，不過一年多後，斑點又慢慢長出來，我不在意，因為覺得自然就是美，日常有保養就不至於老態，梳妝台上的精華液、乳霜、化妝水是必備的，出門淡妝即可，只要些許粉底、輕拍粉餅、點上口紅就神采奕奕，最重要的是保持一顆年輕愉快的心就能凍齡了。

醫師 醫美 美中 護理師 衛生局 防曬

延伸閱讀

行動不便長者散步突倒下 旁人衝骨科診所求助護理師全出動救人

影／對到眼就爆走？醉漢突持美工刀「追殺」 高中生躲國小保健室保命

小煜閃電宣布離婚 5年婚畫句點！前妻言言深夜發聲

小煜自爆5年婚姻結束！婚變端倪早現蹤　夫妻最後同框時間曝

相關新聞

明晨最冷「低溫10度以下」 周三另波東北季風來襲水氣增

受到大陸冷氣團影響，今晚至明晨低溫下探10度，中央氣象署預報員曾昭誠表示，明白天起回溫，北東回到20度以上，但夜晚、清晨...

社群瘦身風潮推波助瀾 醫師示警瘦瘦針亂象...建議尋找專業減重團隊

現代人追求「瘦」，許多人在「Ig」、「脆」等平台上秀身材，並在平台推波助瀾下，許多人想利用藥物快速瘦身。醫師表示，民眾使...

突然聽不到了！耳鳴、眩暈別當感冒 小心「突發性聽損」

一位30歲男性於感冒後出現左耳耳悶、耳鳴，伴隨眩暈，起初以為生病引起的中耳炎，沒有太在意。一周後感冒痊癒，左耳仍有悶塞感...

天空塔「他→才是101」網笑翻 賈永婕讚可愛：盼明年更多串連

信義區第二高樓台北天空塔近日試燈，打出「箭頭」指向隔壁台北101，並秀出字樣「我是台北天空塔，他才是台北101」，引網友...

原因曝光！最美區間車天花板「花灑」狂噴乘客 台鐵急致歉

台鐵最美區間車EMU900於2023年11月全數上線，未料上路2年設備就出問題。昨天有民眾從板橋搭車往中壢途中，發現天花...

眼睛乾就點人工淚液？醫師：點錯了沒用

手機不離身，高度用眼，加上高齡化社會，臨床顯示，乾眼症患者愈來愈普及，甚至有年輕化趨勢。三軍總醫院眼科部主治醫師戴明正表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。