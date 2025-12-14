全球首名GIP視障調香師在台灣 盼創亞洲學院

被木質與花香擁抱，這樣細膩香氛出自全球首名師承法國格拉斯香水學院GIP的視障調香師、來自台灣的劉禎祥，以創立亞洲第一調香學院為目標，用香氣開拓視障者築夢「眼界」。

台灣公益聯盟今天舉行多感官沉浸式身障公益音樂會，一走進會場，木質香撲鼻而來，這股原創香氛來自全球首名取得法國格拉斯香水學院（GIP）「調香師證照」的視障芳療師劉禎祥，自幼因遺傳導致弱視的她未被侷限「眼界」。

「我是調香師，也是視障者。」今年51歲的劉禎祥告訴中央社記者，她與調香的緣分從百年大疫說起，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間按摩業首當其衝，過去幫人按摩，也教人按摩，配合防疫停業2個半月，在沒客人、沒收入的日子，她開始思考為何視障者只能按摩。

站在人生的分岔路口，劉禎祥知道「眼界」必須更加開闊，是時候該轉行、突破自我，卻一時找不到方向。直到某天，她突然想起視障人士被不斷鍛鍊的「嗅覺」，那一刻，彷彿一扇門悄然被打開，「如果看不見世界，那我就用氣味去認識它」，決定勇闖香氛世界。

既然要挑戰自我，劉禎祥選擇直攻調香最高殿堂法國格拉斯香水學院，格拉斯自中世紀以來就被譽為「香水之都」，是無數國際頂尖調香師的搖籃。她隻身前往學院深造，因為她不想只當業餘調香師，而是立志成為國際專業調香師，並將格拉斯的調香技術帶回台灣。

其實，在築夢的路上，劉禎祥並非一直大膽果決，她也曾害怕過，在申請入學時，她完全不敢透露自己是視障者，怕校方因而拒絕她，因此選擇隱瞞。直到開學第1天，她在校園不慎撞上電線桿，才讓所有人發現她的狀況。出乎意料的是，她迎來的不是質疑，而是溫暖。

劉禎祥笑著回憶，香水學院的同學們開始默默關照她，校長更特地約她見面，只為了親自告訴她，「很高興見到妳，妳真的非常勇敢」，這句話成了她在異鄉繼續前行的重要力量，然而，學習之路並非一帆風順，她印象最深的是某堂課的老師突然要求調製紫羅蘭香氛。

「其他學生都迅速開始挑選原料，我卻連原料瓶在哪裡都看不見。」劉禎祥說，她不能請同學幫忙，也不願成為例外。那一刻，她咬緊牙關，決定用自己的方式克服，她用鼻子找原料，一瓶一瓶聞，憑著記憶與嗅覺定位，親手調製出象徵「永恆的愛」的紫羅蘭香氛。

對視障者而言，香氛世界繽紛而立體。「我可以透過香味去勾勒出一個人的個性與模樣」，劉禎祥說，從木質調、花香調到果香調，氣味不只是香氣，更是一段記憶，甚至是方位指引。看不見世界，反而讓她更專心投入香氛的細節，不被視覺干擾，讓嗅覺變得更加敏銳而多層次。

劉禎祥常被問視障者的可能性是否比想像中無限，「當然是！我們不是只能按摩。」學成歸國後，劉禎祥創立「青湘學院」，開始開班授課，用香氣點燃希望，今年她所培育的調香師專班不僅取得國際調香師證照，更奪得金牌與銀牌，她將持續拓展台灣香氛市場。

劉禎祥希望將調香的夢想在視障人士心田裡播種，讓視障人士的築夢之路開出更多不一樣的花朵。她說，未來一定要成立一個獲得國際認可的專業調香認證機構，讓這個機構變成亞洲第一個由視障者主導的調香師學院。

台灣公益聯盟創辦人鄭龍水呼籲，只要有心，就可以培育與發展視障、聽障等族群，從事很多不一樣的職業，這就是聯盟最重要的責任之一，盼高教主管機關大力開放及支持身心障礙者就讀不同的科系，而非冷門科系，職業教育連接應該要積極強化。

