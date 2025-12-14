快訊

台南室內裝修承攬國防火藥採購案引爭議 福麥神隱多天發聲了

明晨最冷「低溫10度以下」 周三另波東北季風來襲水氣增

聽新聞
0:00 / 0:00

明晨最冷「低溫10度以下」 周三另波東北季風來襲水氣增

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
受到大陸冷氣團影響，今晚至明晨低溫下探10度。聯合報系資料照
受到大陸冷氣團影響，今晚至明晨低溫下探10度。聯合報系資料照

受到大陸冷氣團影響，今晚至明晨低溫下探10度，中央氣象署預報員曾昭誠表示，明白天起回溫，北東回到20度以上，但夜晚、清晨低溫僅15至20度，早晚溫差大，周三又有東北季風緊接而來，溫度降幅不明顯，但水氣增加，周五、周六基隆北海岸、東半部、南部、中部山區都有降雨機會。

曾昭誠說，今天白天基隆北海岸、東半部、恆春半島雲量偏多，西半部及高山可見陽光，北台灣、宜蘭感受偏冷，南部仍有20至25度。今入夜至明天清（14、15日）晨各地溫度明顯下降，明天白天冷氣團減弱，各地回暖，但周三、周四（17、18日）又有一波東北季風南下。

受到大陸冷氣團影響，今晚至明晨溫度最低，北部、宜蘭有低於10度的機率，中南部、花東縱谷低溫約12度，局部空曠地區低溫可能再下降1至2度。

明（15日）白天各地溫度回升，北部、宜蘭回到20度以上，中南部25度，但夜晚及清晨低溫僅15至20度，早晚溫差大；周二、周三清晨（16、17日）受到輻射冷卻影響，感受稍冷，各地低溫約14至18度，高溫24至28度。

周三、周四（17、18日）東北季風南下，低溫沒有明顯降幅，北部、宜蘭白天高溫略降，各地早晚較涼，新竹以南早晚溫差大。

周五、周六（19、20日）東北季風減弱，各地溫度回升，但周日（21日）再有另一波東北季風增強，北部、宜蘭氣溫稍下降，其他地區早晚較涼。

曾昭誠指出，周三至周日這段期間，各地低溫約15至20度，高溫部分，北部、東半部21至26度，中南部25至29度。

降雨部分，曾昭誠表示，明、後2天環境偏乾，花東、恆春半島、部分山區有零星降雨；周三、周四東北季風增強，迎風面的基隆北海岸、東半部、恆春半島降雨機率增加。

周五至周日受東風及南方、華南水氣影響，迎風面的基隆北海岸、東半部、南部、中部山區有降雨機率。

低溫 東北季風 冷氣團

延伸閱讀

入夜明晨最冷全台降溫 北台探10度以、下中南部14度以下

東北季風影響 基隆北海岸及宜蘭大雨特報

大雨特報北部、宜蘭整天濕涼 今晚起冷氣團南下全台大降溫 這時才回暖

周末大陸冷氣團強襲台灣「體感低溫僅7度」 中部以北高山有望降雪

相關新聞

明晨最冷「低溫10度以下」 周三另波東北季風來襲水氣增

受到大陸冷氣團影響，今晚至明晨低溫下探10度，中央氣象署預報員曾昭誠表示，明白天起回溫，北東回到20度以上，但夜晚、清晨...

社群瘦身風潮推波助瀾 醫師示警瘦瘦針亂象...建議尋找專業減重團隊

現代人追求「瘦」，許多人在「Ig」、「脆」等平台上秀身材，並在平台推波助瀾下，許多人想利用藥物快速瘦身。醫師表示，民眾使...

突然聽不到了！耳鳴、眩暈別當感冒 小心「突發性聽損」

一位30歲男性於感冒後出現左耳耳悶、耳鳴，伴隨眩暈，起初以為生病引起的中耳炎，沒有太在意。一周後感冒痊癒，左耳仍有悶塞感...

天空塔「他→才是101」網笑翻 賈永婕讚可愛：盼明年更多串連

信義區第二高樓台北天空塔近日試燈，打出「箭頭」指向隔壁台北101，並秀出字樣「我是台北天空塔，他才是台北101」，引網友...

原因曝光！最美區間車天花板「花灑」狂噴乘客 台鐵急致歉

台鐵最美區間車EMU900於2023年11月全數上線，未料上路2年設備就出問題。昨天有民眾從板橋搭車往中壢途中，發現天花...

觀光署下修導遊職前訓練時數 明年6月1日上路

近年報考導遊人數約5000至6000人，為吸引更多人投入導遊行列，並符合產業實務需求，交通部觀光署修正「導遊人員管理規則...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。