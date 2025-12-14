明晨最冷「低溫10度以下」 周三另波東北季風來襲水氣增

受到大陸冷氣團影響，今晚至明晨低溫下探10度，中央氣象署預報員曾昭誠表示，明白天起回溫，北東回到20度以上，但夜晚、清晨低溫僅15至20度，早晚溫差大，周三又有東北季風緊接而來，溫度降幅不明顯，但水氣增加，周五、周六基隆北海岸、東半部、南部、中部山區都有降雨機會。

曾昭誠說，今天白天基隆北海岸、東半部、恆春半島雲量偏多，西半部及高山可見陽光，北台灣、宜蘭感受偏冷，南部仍有20至25度。今入夜至明天清（14、15日）晨各地溫度明顯下降，明天白天冷氣團減弱，各地回暖，但周三、周四（17、18日）又有一波東北季風南下。

受到大陸冷氣團影響，今晚至明晨溫度最低，北部、宜蘭有低於10度的機率，中南部、花東縱谷低溫約12度，局部空曠地區低溫可能再下降1至2度。

明（15日）白天各地溫度回升，北部、宜蘭回到20度以上，中南部25度，但夜晚及清晨低溫僅15至20度，早晚溫差大；周二、周三清晨（16、17日）受到輻射冷卻影響，感受稍冷，各地低溫約14至18度，高溫24至28度。

周三、周四（17、18日）東北季風南下，低溫沒有明顯降幅，北部、宜蘭白天高溫略降，各地早晚較涼，新竹以南早晚溫差大。

周五、周六（19、20日）東北季風減弱，各地溫度回升，但周日（21日）再有另一波東北季風增強，北部、宜蘭氣溫稍下降，其他地區早晚較涼。

曾昭誠指出，周三至周日這段期間，各地低溫約15至20度，高溫部分，北部、東半部21至26度，中南部25至29度。

降雨部分，曾昭誠表示，明、後2天環境偏乾，花東、恆春半島、部分山區有零星降雨；周三、周四東北季風增強，迎風面的基隆北海岸、東半部、恆春半島降雨機率增加。

周五至周日受東風及南方、華南水氣影響，迎風面的基隆北海岸、東半部、南部、中部山區有降雨機率。

