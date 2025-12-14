觀光署下修導遊職前訓練時數 明年6月1日上路

近年報考導遊人數約5000至6000人，為吸引更多人投入導遊行列，並符合產業實務需求，交通部觀光署修正「導遊人員管理規則」，除減少職前訓練時數為80節課、取得執照3年未執業者換領有效執照，職前訓練時數下修為40節，另也整併重複內容、增加戶外實作課程，明年6月1日正式上路。

要帶旅客遊台灣，需通過導遊人員評量測驗，並完成職前訓練，才能取得導遊執業證照。根據觀光署統計，全台目前共有5萬1102人次通過導遊測驗中甄訓，4萬8629人次領有導遊執照；其中，領有華語導遊執照有3萬6128人、英語7987人、日語4295人、韓語630人、越南語209人。

為讓現行導遊人員選才、育才機制更符合市場導向，彈性因應旅遊市場快速變遷趨勢滾動調整，並兼顧觀光旅遊產業界實務需求，進而提升導遊人員專業職能水準、培育人才目的，經廣納產、官、學各界意見，觀光署修正「導遊人員管理規則」，調整導遊人員職前訓練節次等相關作業事項。

觀光署說明，此次修正內容包含調整導遊人員職前訓練課程及總時數，原為98節課、每節課50分鐘，修法改為80節課，每節課維持50分鐘。

取得執業證3年內未執業者，需重新參加職前訓練才能換領有效執業證，重行訓練節次原為49節課、每節課50分鐘，將修法改為40節課，每節課維持50分鐘。

觀光署進一步指出，現行訓練課程部分內容重複，或與實務工作關聯性較低，已不符現今導遊職能需求，因此也會整併重複課程、刪減過時內容，並增加戶外實作課程比例，提升訓練效率與實務導向，培育符合產業需求的專業人力。

觀光署表示，修法草案經預告等法定程序後，近日正式公布，導遊人員評量測驗多在3月舉行，並於5、6月放榜，新制將於明年6月1日上路，以銜接訓練需求。

商品推薦