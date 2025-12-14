從聖雅各到菊島 醫師陳仁勇新書寫朝聖心情

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】無論是在西班牙走朝聖之路，還是澎湖的惠民醫院服務，都是人生的朝聖之旅！醫師陳仁勇14日發表新書《朝聖．覺旅 從西班牙聖雅各到菊島天堂路》，前副總統陳建仁也到場熱情推薦說，這本書顯示人們無論在哪裡、做什麼工作，都是一場朝聖之旅，可以給許多人心靈上的覺醒。發表會上也進行義賣活動，做為惠民醫院的重建計畫募款。

反省生命就是朝聖

此書描述羅東聖母醫院醫師陳仁勇走完西班牙朝聖之旅後，對照相距一萬公里的台灣澎湖，他親臨靈醫會宣教師們走過的澎湖所有島嶼，記錄島嶼現存的天主堂和島民生活概況，完成相同信仰的心靈共振。陳建仁因此笑說，無論是在西班牙還是澎湖，其實走的都是人生的朝聖之旅，有聖人曾說：「在每個人的需要中，看到自己的責任」，特別感謝陳仁勇對許多偏鄉地區的奉獻。

「看完這本書就可以朝聖了！」長老教會牧師盧俊義表示，原本他希望去西班牙朝聖，但看到書上說「不用去」，也就不去了，直率的發言讓大家會心一笑。他也強調，其實每天在大安森林公園走走，對生命進行反省就是一種朝聖，且書中除了照片還有豐富的手繪圖，描寫了心靈如何與上帝連結，還有不同的生命價值觀。

看見教會偏鄉奉獻

陳仁勇則表示，跟著靈醫會行醫的過程，才知道教會對台灣醫療有很大貢獻，不是數字上可以看到的，且寫書之後才發現自己其實沒有真正了解周圍的人，在寫書的過程才對許多人事物有更多的關注。

「不是說不用去朝聖啦！」陳仁勇笑說，走完朝聖之旅、回到台灣後，看到許多教會的努力很感動，他也建議很多人可以沿著花東沿海或縱谷走，裡面有很多值得了解的歷史，包括早期的教會，且他們不僅在醫療上有所協助，例如設立公東高工的白冷會，以及目前仍在長濱鄉服務的吳若石神父，都值得去探訪。







前副總統陳建仁。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

【更多精采內容，詳見 】

商品推薦