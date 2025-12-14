快訊

天空塔「他→才是101」網笑翻 賈永婕讚可愛：盼明年更多串連

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
信義區第二高樓台北天空塔近日試燈，打出「箭頭」指向隔壁台北101，並秀出字樣「我是台北天空塔，他才是台北101」，引網友笑翻。101董事長賈永婕今天受訪笑讚天空塔很可愛，因去年有民眾等一整晚想看101煙火，抱怨怎沒放，才知認錯大樓，天空塔就有來跟101說想玩這梗。

賈永婕說，這應該就是信義區大樓的一個串連，她希望明年信義區有更多棟大樓，一起來玩燈光秀。其實她最想要的，是能夠將整個信義區的燈光都能串連起來。

賈永婕今天與台北市長蔣萬安、北市議員陳炳甫等人出席虛擬鐵人賽活動，被問及最近台北天空塔打出燈光字樣引發熱議，賈董還原整個有趣的梗緣由，並透露其實一零一與天空塔都有互相連動這件事。

賈永婕說，去年真的有人想等看台北一零一煙火，沒想到「真的認錯了」，把天空塔認成台北一零一「心裡想說，怎麼今年沒有放煙火？」所以今年天空塔很可愛，也來跟台北一零一說。想要點這個燈光字樣，我們有互相連動過。

賈永婕說，這應該是一個串連，希望明年，信義區有更多棟大樓，一起來玩燈光秀。尤其今年天空塔這個梗，也是很好的梗「我才是台北一零一，他是台北天空塔」，這樣跨年煙火就不會看錯大樓了。

賈永婕今天與台北市長蔣萬安、北市議員陳炳甫等人出席虛擬鐵人賽活動。記者林俊良／攝影
賈永婕說，這應該是一個串連，希望明年，信義區有更多棟大樓，一起來玩燈光秀。記者林麗玉／攝影
