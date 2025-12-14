原因曝光！最美區間車天花板「花灑」狂噴乘客 台鐵急致歉

台鐵最美區間車EMU900於2023年11月全數上線，未料上路2年設備就出問題。昨天有民眾從板橋搭車往中壢途中，發現天花板竟嚴重漏水，如同花灑般淋濕該節車廂的乘客。台鐵公司表示，經查為排水孔因灰塵堵塞，造成排水不順，導致水從迴風口滲出。

台鐵引進的區間車EMU900型共計52編組，最後一編組的列車於2023年11月18日正式上線營運，當時還在樹林車站舉行記者會宣布EMU900型全數正式啟用。未料才上路2年就設備就出狀況。

有民眾昨（13日）晚間搭乘2275列次台鐵區間車EMU900，從板橋前往中壢途中，發現車廂天花板出現嚴重漏水情形。從民眾拍攝影片中可見，水滴不斷從車廂頂部滴落，如同「花灑」淋濕該節車廂乘客。

該民眾表示，趕不上公路客運因此轉來搭火車，剛好選中這節車廂，沒想到遇到天花板漏水的情況，但搭乘時間又是人潮眾多的時間，台鐵一時間可能也處理不了；中間停鶯歌時，列車長有來拖地、吸水，也是辛苦了，他自己搭到中壢就下車了，認為這是新的區間車，設備應該很新，怎麼會發生這樣的情況。

台鐵公司說明，有關12月13日本公司2275次電聯車EP9351車內客室發現漏水事件，經查是「車內蒸發器排水孔因灰塵堵塞」，導致排水不順，自迴風口滲出。

台鐵表示，本公司車輛管理單位已全面檢視及加強清理車廂空調機排水系統，造成旅客不便，深致歉忱。 民眾昨搭乘2275次台鐵區間車EMU900，上車卻發現天花板漏水。圖／民眾debbie.linyuchun授權提供 民眾昨搭乘2275次台鐵區間車EMU900，上車卻發現天花板漏水。圖／民眾debbie.linyuchun授權提供

商品推薦