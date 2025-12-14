合歡山有結冰機率 台14甲翠峰至大禹嶺夜間封閉

快訊

中央社／ 南投縣14日電

合歡山今天截至下午未降雪、天氣晴朗，不過交通部公路局表示，台14甲線3000公尺以上高海拔路段有局部結冰機率，18公里處翠峰至41.5公里處大禹嶺路段，今晚到明晨預警封閉。

因應大陸冷氣團南下及水氣可能帶來降雪，合歡山、台14甲線指標18公里處南投翠峰至41.5公里處花蓮大禹嶺路段，昨天夜間至今天清晨預警封閉，公路局清晨派員檢視路況正常後恢復通行；由於水氣及溫度條件不足，合歡山截至下午未降雪，但仍有「追雪族」上山。

公路局中區養護工程分局下午發布訊息表示，受大陸冷氣團南下及水氣影響，台14甲線3000公尺以上路段有局部結冰機率，為維護交通安全，台14甲線18至41.5公里處，今天晚間6時預警封閉道路，車輛只出不進，15日上午視天氣及路況再決定開放，或須加掛雪鏈。

中區養護工程分局提醒用路人，高山天氣嚴峻，變化迅速難預測，管制路段仍視現況機動調整；另外，依合歡山雪季公告事項，下雪、積雪或路面結冰時，甲、乙類大客車及超過3.5公噸大、小貨車及各類機慢車含大型重型機車，禁止進入管制路段。

中區分局表示，雪季期間山區路況難掌握，非必要勿前往，行旅前備妥個人裝備與車輛雪鏈並關注氣象預報及道路交通資訊，預先規劃旅行備案；相關道路行車資訊請隨時收聽警廣、注意路側可變資訊看板的交通管制訊息，或利用「幸福公路」應用程式。

合歡山 冷氣團

