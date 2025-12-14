快訊

澳洲雪梨邦代海灘傳槍擊！多人受傷「2人被拘留」 警籲現場人員尋求掩護

擁280億身家！坣娜老公薛智偉全說了 認「不該孤單」不排斥三婚

好冷！6縣市發布低溫特報 「10度以下」一路冷到明早

聽新聞
0:00 / 0:00

吃甜食會變老？專家曝黑巧克力內含「這成分」：越吃越年輕

聯合新聞網／ 綜合報導
最新科學研究發現，血液中「可可鹼」濃度較高者，生物年齡顯得更年輕。示意圖／Ingimage
最新科學研究發現，血液中「可可鹼」濃度較高者，生物年齡顯得更年輕。示意圖／Ingimage

巧克力不僅美味，現在更被科學界發現可能藏有對抗衰老的關鍵秘密。知名食農專家韋恩（楊世煒）近日分享一項刊登於國際期刊《Aging》的最新研究，指出可可中天然存在的一種成分「可可鹼（theobromine）」，與人體的生物年齡息息相關。研究顯示，血液中可可鹼濃度較高的人，其生理狀態往往看起來比實際年齡更加年輕。

楊世煒在臉書粉專指出，可可在原產地中南美洲的阿茲特克文明中，本就被譽為「神的食物」，而這項於12月10日發表的最新研究，分析了受試者血液中的可可鹼含量，並對照其生物年齡指標。研究團隊採用了兩種科學方法來估算生物年齡：一是分析反映老化速度的DNA變化，二是測量染色體末端的「端粒」長度。眾所皆知，端粒會隨著年齡增長而自然縮短，是判斷老化與疾病風險的重要指標。

該研究整合了歐洲兩個大型資料庫，包括英國TwinsUK及德國KORA研究，共分析了超過1600名受試者的數據。結果驚人地發現，那些血液中可可鹼濃度較高的族群，其生物年齡明顯比身分證上的實際年齡來得年輕，甚至在比對其他來自可可或咖啡的代謝物後，發現唯獨可可鹼呈現出這種抗老化的特殊關聯性。

來自倫敦國王學院的研究團隊指出，這項發現證實了黑巧克力中的關鍵成分與維持年輕狀態之間存在關聯，植物中的植化物能夠影響人體基因的開啟或關閉，進而調節細胞功能，而可可鹼正是其中之一。不過，專家也強調，這項研究並非鼓勵民眾毫無節制地大吃黑巧克力，而是希望透過了解飲食代謝物與基因之間的互動，解開長壽健康的密碼。

目前，科學家正進一步探討可可鹼的運作機制，究竟是它單獨發揮抗老作用，還是與黑巧克力中其他如多酚等有益成分共同產生協同效應，仍待更多研究釐清。

巧克力 可可 抗老

延伸閱讀

想不起前天晚餐吃啥？日專家警告恐是「手機失智症」 10徵兆要注意

控制「慢性發炎」是延命的關鍵！抗老專家揭110歲老人長壽機制

每天吃糙米、花椰菜一定健康？專家揭這種飲食習慣怎傷害腸道

香蕉恐「偷走」果昔營養…專家曝數據差了84％：建議改搭它們

相關新聞

好冷！6縣市發布低溫特報 「10度以下」一路冷到明早

中央氣象署今下午4時18分，針對6縣市發布低溫特報，影響時間持續到明早，亮起黃色燈號（10度以下氣溫）縣市包含新北市、基...

好的旅伴帶你上天堂 日旅達人：不會放生兩個人都可以吵翻天

不少民眾出國喜歡自助旅行，但即使親朋好友一起出門都可能吵架，甚至破壞感情。日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專...

飯後「暈碳」只是吃飽想睡！ 醫：長期恐增心血管疾病風險

吃飽後想睡，聽起來很幸福，其實這是血糖劇烈波動的反應，又稱「暈碳」。減重專科暨家醫科醫師魏士航提醒，碳水吃多會讓人昏昏欲...

台鐵車長記點新規明年全面上路 違規記滿4點暫停乘務7點調離職務

台鐵繼中區試辦車長記點制度後，擬將記點新規於明年1月1日擴及全台車班實施，延遲接班導致列車誤點記點2點，漏乘或無故拒絕乘...

加油且慢！中油宣布調降本周汽柴油價格

台灣中油公司宣布，自明（15）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.4元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.8元、9...

入夜明晨最冷全台降溫 北台探10度以、下中南部14度以下

首波大陸冷氣團南下，明顯降溫，中央氣象署預報員曾昭誠上午指出，今天晚間至明天清晨是這波冷氣團影響最明顯、最冷的時候，北台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。