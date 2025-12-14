吃甜食會變老？專家曝黑巧克力內含「這成分」：越吃越年輕

黑巧克力不僅美味，現在更被科學界發現可能藏有對抗衰老的關鍵秘密。知名食農專家韋恩（楊世煒）近日分享一項刊登於國際期刊《Aging》的最新研究，指出可可中天然存在的一種成分「可可鹼（theobromine）」，與人體的生物年齡息息相關。研究顯示，血液中可可鹼濃度較高的人，其生理狀態往往看起來比實際年齡更加年輕。

楊世煒在臉書粉專指出，可可在原產地中南美洲的阿茲特克文明中，本就被譽為「神的食物」，而這項於12月10日發表的最新研究，分析了受試者血液中的可可鹼含量，並對照其生物年齡指標。研究團隊採用了兩種科學方法來估算生物年齡：一是分析反映老化速度的DNA變化，二是測量染色體末端的「端粒」長度。眾所皆知，端粒會隨著年齡增長而自然縮短，是判斷老化與疾病風險的重要指標。

該研究整合了歐洲兩個大型資料庫，包括英國TwinsUK及德國KORA研究，共分析了超過1600名受試者的數據。結果驚人地發現，那些血液中可可鹼濃度較高的族群，其生物年齡明顯比身分證上的實際年齡來得年輕，甚至在比對其他來自可可或咖啡的代謝物後，發現唯獨可可鹼呈現出這種抗老化的特殊關聯性。

來自倫敦國王學院的研究團隊指出，這項發現證實了黑巧克力中的關鍵成分與維持年輕狀態之間存在關聯，植物中的植化物能夠影響人體基因的開啟或關閉，進而調節細胞功能，而可可鹼正是其中之一。不過，專家也強調，這項研究並非鼓勵民眾毫無節制地大吃黑巧克力，而是希望透過了解飲食代謝物與基因之間的互動，解開長壽健康的密碼。

目前，科學家正進一步探討可可鹼的運作機制，究竟是它單獨發揮抗老作用，還是與黑巧克力中其他如多酚等有益成分共同產生協同效應，仍待更多研究釐清。

商品推薦