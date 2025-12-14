快訊

役男注意！國防部預告加嚴兵役體位標準 高血壓、扁平足不再是理由

13分鐘送醫不只救人還救火！ 南市救護車途中變身「臨時消防隊」

坣娜驟逝爆心疼內幕！老公不捨她失明又失語 曝追思會前一天夢到亡妻

聽新聞
0:00 / 0:00

冷氣團報到全台急凍 北台灣10度以下 專家教長者、慢性病患防寒三招

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
今年冬天首波大陸冷氣團南下，全台明顯降溫，北台灣低溫下探10度以下。 衛福部胸腔病院副院長張自強說，冷氣團來襲，清晨與深夜氣溫驟降，易增加心血管與呼吸道疾病風險，高齡長者及慢性病患者需特別注意。本報資料照片。記者林伯東／攝影
今年冬天首波大陸冷氣團南下，全台明顯降溫，北台灣低溫下探10度以下。 衛福部胸腔病院副院長張自強說，冷氣團來襲，清晨與深夜氣溫驟降，易增加心血管與呼吸道疾病風險，高齡長者及慢性病患者需特別注意。本報資料照片。記者林伯東／攝影

今年冬天首波大陸冷氣團南下，全台明顯降溫。中央氣象署指出，今天晚間至明天清晨是這波冷氣團最冷的時候，北台灣低溫為10度以下，中南部也可能14度以下。 衛福部胸腔病院副院長張自強說，冷氣團來襲，清晨與深夜氣溫驟降，易增加心血管與呼吸道疾病風險，高齡長者及慢性病患者需特別注意。

張自強表示，冷氣團來襲，應透過保暖三招從日常保暖、個人防護與生活習慣入手，維護呼吸健康，讓冬季溫暖相伴。

張自強建議，第一招：正確保暖防低溫傷害，建議採用洋蔥式穿衣，多層次疊穿方便調整，加強頭頸、胸背及手腳保暖，使用帽子、圍巾與手套。起床時先暖身再起身，避免頭暈跌倒；室內維持適溫、通風避免室內外溫差大，且需注意使用電暖器的用電安全。

第二招：防疫保護呼吸道健康，應落實戴口罩、勤洗手與咳嗽禮節，尤其在醫療院所或公眾擁擠的場所。若有發燒、咳嗽或喘氣等症狀，應儘速就醫並告知病史；符合資格者提早接種流感與新冠疫苗，以降低罹患重症的風險。

第三招：長者保健日常關懷，每日留意家中長者的精神、食慾與呼吸變化，按時服藥、量血壓並補水，以避免血液黏稠。此外，若進行運動時選擇較暖的時段，結伴散步或室內伸展，並注意防滑防累。均衡飲食、充足睡眠，提升免疫力，共度平安寒冬日。

張自強說，冬天氣候變化溫差大，每位都是家人的健康的守門員，只要多準備一件外套、多一句提醒與多一分關心，就會降低急症發生的風險，讓長者與慢性病患者能平安度過寒冬。

冷氣團 保暖 風險

延伸閱讀

入夜明晨最冷全台降溫 北台探10度以、下中南部14度以下

冷氣團來襲！合歡山公路今晚6時預警性封閉 車輛只出不進

首波冷氣團今天下午抵達 最凍時間點曝！1地區恐顯著低溫、跌至個位數

冷氣團明晚南下！台南以北、宜花下探12度 高山恐結冰、降雪

相關新聞

好的旅伴帶你上天堂 日旅達人：不會放生兩個人都可以吵翻天

不少民眾出國喜歡自助旅行，但即使親朋好友一起出門都可能吵架，甚至破壞感情。日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專...

飯後「暈碳」只是吃飽想睡！ 醫：長期恐增心血管疾病風險

吃飽後想睡，聽起來很幸福，其實這是血糖劇烈波動的反應，又稱「暈碳」。減重專科暨家醫科醫師魏士航提醒，碳水吃多會讓人昏昏欲...

台鐵車長記點新規明年全面上路 違規記滿4點暫停乘務7點調離職務

台鐵繼中區試辦車長記點制度後，擬將記點新規於明年1月1日擴及全台車班實施，延遲接班導致列車誤點記點2點，漏乘或無故拒絕乘...

加油且慢！中油宣布調降本周汽柴油價格

台灣中油公司宣布，自明（15）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.4元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.8元、9...

入夜明晨最冷全台降溫 北台探10度以、下中南部14度以下

首波大陸冷氣團南下，明顯降溫，中央氣象署預報員曾昭誠上午指出，今天晚間至明天清晨是這波冷氣團影響最明顯、最冷的時候，北台...

冬天喝熱飲、洗熱水澡竟是錯的？醫揭6大NG禦寒法：做錯恐慢性凍傷

寒流來襲氣溫驟降，許多民眾習慣喝杯熱飲暖身，或是回家立刻沖個熱水澡來驅除寒意。然而，重症科醫師黃軒示警，這些看似平常的保暖舉動，其實可能是錯誤的禦寒方式。他指出，急診室在冬天常收治心肌梗塞、腦中風或心衰竭惡化的病患，根本原因往往出在民眾用錯了方法，導致身體長期處於「慢性凍害」的風險中。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。