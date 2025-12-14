插頭沒拔就在偷電！盤點家中5大「待機耗電王」 關機也沒用

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
專家建議善用具備獨立開關的延長線，不使用時隨手切斷電源，是省電最簡單有效的方法。示意圖／Ingimage
隨著時序入冬，許多家庭早已停止使用冷氣，本以為電費會因此大幅減少，沒想到收到帳單時卻不如預期。對此，經濟部能源署與台電紛紛示警，家中有許多不起眼的「隱形吃電怪獸」，即便在未開機的狀態下，只要插頭還插著就會持續耗電，若不想讓荷包失血，務必養成正確的用電習慣。

經濟部能源署日前透過臉書粉專發文提醒，判斷電器是否偷吃電最簡單的方式，就是觀察該電器在未開機時，是否仍亮著指示燈或顯示時間。像是電視、電腦、冷氣、冰箱、電風扇等，這類具備待機電力的設備，雖然單看耗電量不大，但長時間累積下來的電費相當可觀。能源署建議，除了必須24小時運作的冰箱外，長時間不用的冷氣、電扇應拔除插頭，電腦也可設定休眠或關機，利用延長線的獨立開關切斷電源也是好方法。

台電粉絲團則進一步將這些耗電元凶製作成「吃電怪獸圖鑑」，並細分為兩大類型。第一種是「穩定進攻型」，包含電鍋、電熱水瓶及儲熱式電熱水器，這類加熱型電器若長時間維持在保溫狀態，耗電量十分驚人。台電建議可加裝定時器控制使用時間，或選購能源效率1級的產品來節省開銷。

第二種則是容易被忽視的「低調隱藏型」，如電視機上盒、音響及噴墨印表機等，這些裝置在待機模式下仍在默默消耗電力，就像惦惦吃三碗公的小怪獸。對此，台電分享省電必殺技，建議民眾針對這類電器改用設有獨立開關的插座，不使用時隨手關閉電源，或是在長時間外出前確實拔除插頭，不僅能有效省電省錢，更能兼顧居家安全。

寒流來襲氣溫驟降，許多民眾習慣喝杯熱飲暖身，或是回家立刻沖個熱水澡來驅除寒意。然而，重症科醫師黃軒示警，這些看似平常的保暖舉動，其實可能是錯誤的禦寒方式。他指出，急診室在冬天常收治心肌梗塞、腦中風或心衰竭惡化的病患，根本原因往往出在民眾用錯了方法，導致身體長期處於「慢性凍害」的風險中。

