國人肥胖情形嚴重 肥胖醫學會公布指引「微胖人」符合三條件建議用藥

國內體重過重、肥胖族群合計超過5成人口，不僅是台灣，肥胖已成為全球性的公衛危機。台灣肥胖醫學會今公布「台灣成人肥胖臨床實務指引」，建議身體質料指數（BMI）介於24至27間，合併腰圍超標及有三高等肥胖相關合併症者，應先改善生活型態，若3至6個月未達減重目標，即可用藥治療。

台灣肥胖醫學會理事長林文元說，世界衛生組織（WHO）與各國已共識將肥胖認定是「需要終身照護的慢性、復發性疾病」，醫學會最新發表指引是國內最完整的「減重聖經」，更與WHO本月出爐的全球標準接軌，要為台灣民眾帶來最科學、最人性化的治療新觀念。

林文元表示，最新指引同步WHO最新指引，針對近期備受關注的GLP-1療法（俗稱瘦瘦針），學會引用WHO最新指引，這類藥物不只能作用於大腦控制食慾和飽足感，還可降低心臟病發作風險，改善心臟衰竭症狀，並預防糖尿病惡化，改善腎臟病與脂肪肝，且對改善阻塞性睡眠呼吸中止症，甚至潛在的神經退化疾病都有正面幫助。

過往建議BMI大於30，應直接使用瘦瘦針，BMI介27至30，應合併一項肥胖相關合併症，如三高或心血管疾病等共病，且經3個月飲食、運動控制失敗後，才能用藥物。

最新指引為BMI大於27，且有合併症時，就可直接使用瘦瘦針，以符合藥物適應症，而BMI介於24至27間、腰圍超標、又有併發症的微胖族、泡芙人，應先要求改善生活型態，若3至6個月未達減重目標，即可用藥。

林文元說，台灣與中國大陸合作針對BMI24至27民眾，進行瘦瘦針藥物臨床試驗，經44周使用藥物研究發現，如經運動等生活型態無法降低體重，經使用藥物減重，可以降低5%的體重、改善三高、心血管疾病等慢性疾病。台灣共有80名受試者接受身體組成分析，結果顯示減重主要來自脂肪的減少。副作用以腸胃道症狀為主，且多可改善，整體用藥安全性良好。

至於，成功減重後能否停藥？肥胖醫學會秘書長高湘涵說，部分民眾用藥後成功減重，但停藥後仍有復胖的問題，可是現實考量藥物很貴，長期施打並不容易，且改變生活型態調整才是最重要的，包括減重時吃較多的蔬菜、少油飲食等，這於停藥後應維持下去，即可達到停藥不復胖的效果。

肥胖醫學會自2013年起制定「台灣成人肥胖臨床實務指引」，今年為第四版，為了讓治療更精準且貼近生活，共提出四個核心重點。首先，肥胖需評估更全面，因胖不胖不能只看身體質量指數（BMI），更需評估腰圍、身體組成（肌肉與脂肪比例）及代謝風險，讓肥胖分級更細緻。其次，提供全方位的治療選項，包含生活型態調整、營養與運動計畫、心理支持、藥物、手術等治療。

新指引核心重點，第三是照顧更細心，針對老年人需預防肌少症及肌少肥胖症、懷孕與更年期女性及有其他合併疾病的患者，制定專屬的照顧原則。第四、拒絕汙名化為強調醫療環境應更有同理心，減少社會對肥胖者的歧視，建立「以病人為中心」的溫暖溝通。

WHO二大核心建議，包括將GLP-1藥物作為肥胖長期治療選項，藥物需持續6個月以上；第二是藥物治療應搭配行為治療，包含設定飲食與運動目標，如一天不可只吃一餐，每一餐不要吃太飽等，且應養成規律運動，並限制能量攝取，搭配每周諮商會談及例行進度評估，以維持藥物治療效益。

林文元說，藥物效果雖然顯著，但醫學會依WHO建議提出呼籲，減重應以行為改變為主，減重藥物應被視為輔助藥物，且需要長期控制，而非只追求短期速成。藥物使用評估需要諮詢專業醫師，降低不當使用的副作用及相關風險，且維持良好的生活習慣。

林文元呼籲，考量全球缺藥與成本問題，藥物應優先治療高風險族群，如中度肥胖或輕度肥胖合併血糖異常、心血管疾病等，並提醒長期用藥可能導致「肌少症」，特別是高齡族群治療時一定要由專業團隊監測身體組成，避免體重輕了，卻變得虛弱無力、損害行動力。

為了增進減重照護及品質，已有23位專業醫師通過嚴格考核取得「肥胖專科醫師」認證，全台共有399位專科醫師，75位跨領域專家取得「健康體位管理師」資格，以及6家體重管理中心通過「體重管理醫療院所認證評鑑」；藉由學會的認證，將進一步擴大國內肥胖防治的照護量能，民眾即日起可至學會官網查詢詳細合格名單，尋求最專業、安心的體重管理服務。

