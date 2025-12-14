冬天喝熱飲、洗熱水澡竟是錯的？醫揭6大NG禦寒法：做錯恐慢性凍傷

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師提醒，冬天單靠喝熱飲不僅保暖效果有限，劇烈溫差還可能造成血壓波動，增加心血管負擔。示意圖／Ingimage
寒流來襲氣溫驟降，許多民眾習慣喝杯熱飲暖身，或是回家立刻沖個熱水澡來驅除寒意。然而，重症科醫師黃軒示警，這些看似平常的保暖舉動，其實可能是錯誤的禦寒方式。他指出，急診室在冬天常收治心肌梗塞、腦中風或心衰竭惡化的病患，根本原因往往出在民眾用錯了方法，導致身體長期處於「慢性凍害」的風險中。

黃軒醫師在臉書粉專發文分析，冬天有六大常見的NG禦寒行為，只要誤觸其中兩項，就等同開啟了身體的隱性殘酷模式：

1.單靠熱飲暖身

醫學研究證實，熱飲僅能短暫刺激口腔感到溫暖，對於提升核心體溫幫助有限，反而容易讓人產生「已經夠暖」的錯覺，進而減少穿衣，導致身體受寒。

2.穿著太緊或只顧潮流

緊身衣物雖能展現線條，卻可能限制血液循環，加上低溫環境本身就會讓血管收縮，兩者加乘下更容易引發周邊血管痙攣，讓外套淪為「人體冷卻片」。

3.回家立刻洗熱水澡

當身體在室外受寒導致血管緊縮，若一回家立刻沖高溫熱水，血管會瞬間擴張，造成血壓急劇下降與心跳加快。這種劇烈的溫差變化極易導致暈眩，甚至引發長者浴室猝死的風險。

4.忽略重點部位保暖

頭部、頸部與雙腳是人體三大散熱口，研究顯示頭部散熱可佔全身的7至10%。若只穿厚外套卻不戴帽或圍巾，熱能照樣流失，且頭部受寒容易引起腦血管收縮，導致頭痛或血壓升高。

5.暖氣開太強

室內溫度過高或太乾燥，會導致呼吸道黏膜乾裂，增加病毒感染風險，甚至誘發氣喘或咳嗽，彷彿將自己置身於病毒喜愛的乾燥孵化箱中。

6.天冷劇烈運動

未經暖身就直接在冷空氣中跑步，冷空氣進入氣道會造成支氣管收縮，增加心臟負荷，這並非鍛鍊變強，而是讓心臟更吃力。

針對正確的保暖之道，黃軒醫師建議應採取六大正確策略：首先是落實「帽子、圍巾、手套」的穿戴，比單穿厚外套更有效；其次，洗澡前應先提高浴室溫度；出門前30秒可在室內做暖身運動促進循環；穿著上採用洋蔥式穿法，而非靠熱飲硬撐。此外，室內濕度應維持在40%至60%之間保護呼吸道；有心血管疾病者更應避免在低溫下快步衝出門，才能平安度過寒冬。

