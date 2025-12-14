台灣一半人口過重 醫：需藥物長期治療

快訊

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「WHO正式將肥胖列為長期慢性疾病，應該加強生活習慣與藥物的搭配治療！」醫師高湘涵14日於研討會宣布，最新肥胖治療的臨床指引，首先會評估BMI與檢驗指標（血糖、血脂等），透過生活型態改善，再不行就進行藥物輔助，若3到6個月無法達成改善目標，可能就要考慮動手術。

肥胖與13癌症有關

台中市立老人復健綜合醫院家醫科主治醫師高湘涵14日在台灣肥胖醫學會「TMASO年會暨JKT肥胖醫學討論會」會上表示，WHO今年正式將肥胖列為長期慢性疾病，全球都要推出更積極的健康政策因應。

她強調，肥胖與13種癌症有關，還與心血管疾病、腦中風、高血脂，甚至不孕、焦慮等症況有關，民眾萬不可輕忽。

「全球都有過胖趨勢！」高湘涵說，台灣的肥胖標準是BMI大於27就算肥胖，24到27為過重，且男性腰圍大於90公分、女性大於80公分；因此在治療時，會先從BMI評估，再觀察身體指標是否有異常，若有高血糖、血脂等出現紅字，就會先透過改善生活作息與飲食做起，包括戒菸、戒酒、規律運動與充足睡眠等。

改善生活習慣最重要

高湘涵表示，若觀察3到6個月還是不能改善，就要開始服用藥物，目前WHO也提到GLP-1的減肥功效不錯，但目前該藥無仍相對稀缺且價格較貴，全球已超過10億肥胖人口，但相關產能僅能覆蓋1億人。

她說，進入藥物治療後會依據狀況開立不同藥物，但藥物僅為輔助治療，最重要的還是改善生活習慣。

被與會者問到理想的減重步調，高湘涵指出，每個禮拜0.5到1公斤會是最適當的數字，若進行藥物治療後，3到6個月的追蹤下，症狀還是沒有改善，或是未達到病友設定的標準，就可能考慮進一步的內視鏡治療或減重代謝手術。

她提醒說，肥胖是慢性、漸進性、易復發且多因性的疾病，人們要更加重視帶來的健康風險。

肥胖 生活習慣 醫學會

