快訊

役男注意！國防部預告加嚴兵役體位標準 高血壓、扁平足不再是理由

13分鐘送醫不只救人還救火！ 南市救護車途中變身「臨時消防隊」

坣娜驟逝爆心疼內幕！老公不捨她失明又失語 曝追思會前一天夢到亡妻

導遊訓練時數下修 115年6月上路

中央社／ 台北14日電

為了讓導遊訓練配合實務需求，觀光署修正相關規定，將導遊訓練時數下修等，將從明年6月1日起上路。

交通部觀光署日前公告修正導遊人員管理規則第27條、第33條、第45條。

根據公告修正條文，為促使現行導遊人員選才、育才機制更能符合市場導向，並彈性因應旅遊市場快速變遷趨勢滾動調整，以及兼顧觀光旅遊產業界實務需求，進而提升導遊人員專業職能水準、培育人才目的，經廣納並彙整產、官、學 各界意見後，就導遊人員職前訓練節次調整。

修正內容包含新考上導遊證者的職前訓練時數規劃從98節下修至80節；持有導遊證者連續3年未帶團的職業訓練時數也從49節下修為40節。

觀光署表示，配合明年導遊人員 評量測驗及格人員的訓練，相關規定在明年6月1日上路。

導遊 觀光署 職業

延伸閱讀

台灣觀光芝加哥大放送 北美嚴冬添寶島暖意

1214 台灣168關鍵數字

整理包／2026國旅補助來啦！最高領2000還有壽星優惠 5大方案別錯過

積極推動低碳旅遊 觀光署完成10條「凰金遊程」碳足跡盤查

相關新聞

好的旅伴帶你上天堂 日旅達人：不會放生兩個人都可以吵翻天

不少民眾出國喜歡自助旅行，但即使親朋好友一起出門都可能吵架，甚至破壞感情。日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專...

飯後「暈碳」只是吃飽想睡！ 醫：長期恐增心血管疾病風險

吃飽後想睡，聽起來很幸福，其實這是血糖劇烈波動的反應，又稱「暈碳」。減重專科暨家醫科醫師魏士航提醒，碳水吃多會讓人昏昏欲...

台鐵車長記點新規明年全面上路 違規記滿4點暫停乘務7點調離職務

台鐵繼中區試辦車長記點制度後，擬將記點新規於明年1月1日擴及全台車班實施，延遲接班導致列車誤點記點2點，漏乘或無故拒絕乘...

加油且慢！中油宣布調降本周汽柴油價格

台灣中油公司宣布，自明（15）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.4元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.8元、9...

入夜明晨最冷全台降溫 北台探10度以、下中南部14度以下

首波大陸冷氣團南下，明顯降溫，中央氣象署預報員曾昭誠上午指出，今天晚間至明天清晨是這波冷氣團影響最明顯、最冷的時候，北台...

冬天喝熱飲、洗熱水澡竟是錯的？醫揭6大NG禦寒法：做錯恐慢性凍傷

寒流來襲氣溫驟降，許多民眾習慣喝杯熱飲暖身，或是回家立刻沖個熱水澡來驅除寒意。然而，重症科醫師黃軒示警，這些看似平常的保暖舉動，其實可能是錯誤的禦寒方式。他指出，急診室在冬天常收治心肌梗塞、腦中風或心衰竭惡化的病患，根本原因往往出在民眾用錯了方法，導致身體長期處於「慢性凍害」的風險中。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。