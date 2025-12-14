導遊訓練時數下修 115年6月上路
為了讓導遊訓練配合實務需求，觀光署修正相關規定，將導遊訓練時數下修等，將從明年6月1日起上路。
交通部觀光署日前公告修正導遊人員管理規則第27條、第33條、第45條。
根據公告修正條文，為促使現行導遊人員選才、育才機制更能符合市場導向，並彈性因應旅遊市場快速變遷趨勢滾動調整，以及兼顧觀光旅遊產業界實務需求，進而提升導遊人員專業職能水準、培育人才目的，經廣納並彙整產、官、學 各界意見後，就導遊人員職前訓練節次調整。
修正內容包含新考上導遊證者的職前訓練時數規劃從98節下修至80節；持有導遊證者連續3年未帶團的職業訓練時數也從49節下修為40節。
觀光署表示，配合明年導遊人員 評量測驗及格人員的訓練，相關規定在明年6月1日上路。
