台鐵車長記點新規明年全面上路 違規記滿4點暫停乘務7點調離職務

台鐵繼中區試辦車長記點制度後，擬將記點新規於明年1月1日擴及全台車班實施，延遲接班導致列車誤點記點2點，漏乘或無故拒絕乘務、未通過或拒絕酒測、隱瞞事故未通報者皆記點3點，一旦滿4點將暫停乘務重訓且要檢定，1年內滿7點調離職務。

台鐵近日內部公告，明年1月1日起將實施車班記點新規，值勤中行車或異常事件等可歸責乘務人員，將依警告或記過等懲處程度記點1至3點不等；遭旅客投訴且查證可歸責者、值勤中服裝儀容不整等，記點1點。

延遲接班導致延誤記點2點；漏乘、違反行車規章險肇生行車事故、無故拒絕乘務、酒測未登錄或拒絕酒測、停車未確認位置就全開門、隱瞞事故等皆記點3點。

新規指出，一旦記點滿4點暫停乘務至少2周，並將重新訓練且要通過技術檢定，不及格者需補考，補考仍未通過則調離職務；若一年內記點滿7點，將停止乘務並調職。

此外，新規定也祭出補票獎勵及行政獎勵抵銷記點，包含嘉獎可抵消1點、記大功將可全數抵銷記點的點數。但台鐵員工透露，每年車班人員獲敘獎的名額相當少，銷點制度「看得到吃不到」，此做法只會讓員工變得更容易緊張犯錯，憂心恐有一堆人停職無人執勤。

台鐵企業工會秘書長吳長智則說，記點新規是為強化安全文化和紀律，只要按照規定行事就不會受影響。

台鐵公司說明，車班組記點作業須知將於明年1月1日頒布實施，主要為強化乘務人員安全文化與責任感而設。此外，作業須知中也設有記點清零與獎懲抵銷制度，兼顧管理與激勵，盼透過明確規範，強化行車安全與乘務紀律，建立安全、專業、負責的鐵路營運文化。

