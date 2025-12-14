第16屆「您的一票，決定愛的力量」 3580萬助141家團體

由台新銀行公益慈善基金會、王月蘭慈善基金會、台北市艋舺龍山寺、中華民國老人福祉協會、中華電信基金會、台灣尤努斯基金會及國立中央大學亞洲影響力衡量與管理研究總中心聯合舉辦的第16屆「您的一票，決定愛的力量」公益票選活動，13日舉辦捐贈典禮。基隆市社會處處長楊玉欣及台東縣社會處處長陳淑蘭蒞臨現場，本屆共捐出3580萬，計141家團體及個人獲頒公益基金，獲獎率逾5成。

台新銀行公益慈善基金會執行董事鄭家鐘表示，今年活動是台新與新光金控合併後，首次的公益盛會，您的一票平台在基礎上加入新光的能量，定會為社會創造更大價值。活動因應物價上漲，提高「社會福利」領域捐助金額至 1920萬元，同時保障投票權益並防範詐騙，投票機制全面改採 LINE 官方帳號登入。在全台民眾參與下，本屆活動總投票數仍有53萬3660票，近28萬人參與，反映社會愛心依舊熱烈。

鄭家鐘說，本屆活動計270家團體及個人參與票選，共有141家團體獲得公益基金及資源，發出3580萬，總得獎率逾5成，其中社福領域（含王月蘭慈善基金會、台北市艋舺龍山寺及老人福祉協會）捐出3495萬元給131家團體，台新也會針對未入選團體協助媒合天使團資源。

台北市艋舺龍山寺今年提高捐贈金額，董事長黃書瑋鼓勵社福團體勇於自我行銷，展現自己讓更多人認識，落實活動核心理念。獲龍山寺捐贈，薄荷關懷協會創辦人李爅表示，協會服務孩子始終秉持「貧窮不是罪，傳承是關鍵」理念，將傳遞希望與能力實踐社會關懷，並在基隆社會處以及台新新光志工的協助下，使其今年順利畢業。

商品推薦