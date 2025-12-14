快訊

NBA／「斑馬」復出強勢終結雷霆16連勝 馬刺挺進NBA盃冠軍戰

一餐吃不完也沒關係 營養師分享4種蔬菜最適合事前冷凍常備

台鐵東幹線漢本至武塔路段遭剪斷電纜於清晨修復 鐵路警察追查中

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
電線電纜示意圖。圖／報系資料照
台鐵東部幹線漢本至武塔間路段今天凌晨出現號誌異常，台鐵號誌單位收到異常訊息後，發現電纜線遭剪斷，但沒有被偷走，今天清晨6時許修復，台鐵已通報鐵路警察偵辦中。

據了解，今天凌晨1時許，台鐵東部幹線的漢本到武塔間的東正線北中途斷燈亮，經號誌單位查修後於2時30分許回報電纜線被剪，後續4117次於清晨將近6時回報，漢本至武塔間西正線第4閉塞號誌沒有顯示回應，於6 時25分修復，影響少部分列車通行。

台鐵檢查發現號誌用電纜線遭剪斷，但未遭竊，通報鐵路警察、勤務指揮中心及國土安全辦公室，目前由鐵路警察局成立專案小組積極偵辦。

