手腳冰冷必看！暖暖包別亂貼 中醫師曝「黃金4點」：促進血液循環

聯合新聞網／ 綜合報導
中醫師建議，天冷時應特別注意頭頸、腰背與肚臍的保暖，避免寒氣入侵。示意圖／ingimage
大陸冷氣團強襲，全台氣溫急凍，暖暖包成為民眾出門在外的隨身救星。不過，許多人習慣將暖暖包握在手中搓揉，這其實並非最有效率的保暖方式。中醫師指出，人體有4個關鍵部位是禦寒重點，只要顧好這些區域就能事半功倍；而日本電視節目實測更發現，將暖暖包貼在「腳底」，全身升溫的效果竟然最為驚人。

中醫師王大元曾在臉書粉專分享抗寒秘訣，想讓身體有效暖活起來，不應只把重點放在雙手，而是要鎖定「肚臍、頭頸、腰背、腳底」這四大部位。

王大元分析，腰背部是督脈與膀胱經循行之處，主導人體陽氣，其中的「命門」若受寒容易感到疲勞、腰痠甚至經痛；頭頸部則是「諸陽之會」，寒氣最易從頭頸交界處的風門、風池穴入侵，因此建議配戴圍巾或高領衣物保護。至於肚臍與腳底，分別掌管核心體溫與末梢循環，俗話說「寒從腳下起」，除了穿厚襪，體質虛寒者也可透過泡腳來促進血液回流。

有趣的是，這項中醫觀點與日本的實驗結果不謀而合。日本TBS電視台節目《這樣有什麼差別？》（この差って何）曾找來6名受試者進行實測，分別將暖暖包貼在頸部、背部、腹部、腰部、腳踝及腳底等不同位置，並使用熱像儀觀察體溫變化。

實驗結果出乎意料，「貼在腳底」的保暖效果竟然大勝其他部位。受試者不僅雙腳變暖，連帶指尖、頭頂的體溫也顯著上升，達到全身暖和的效果。日本石原診所副院長石原新菜對此解釋，腳底的皮下脂肪層較薄，且血管分布密集，熱能容易透過血液循環迅速傳導至全身，因此效率比貼在脂肪較厚的腹部或背部更好。

不過專家也提醒，腳底皮膚較為敏感，且長時間踩踏可能增加壓力，使用暖暖包貼腳底時務必穿著襪子，不可直接接觸皮膚，以免發生低溫燙傷。

手腳冰冷必看！暖暖包別亂貼 中醫師曝「黃金4點」：促進血液循環

