加油且慢！中油宣布調降本周汽柴油價格

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
台灣中油公司宣布，自明（15）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.4元。圖／本報資料照片
台灣中油公司宣布，自明（15）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.4元。圖／本報資料照片

台灣中油公司宣布，自明（15）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.4元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.8元、95無鉛汽油每公升28.3元、98無鉛汽油每公升30.3元、超級柴油每公升25.2元。

中油指出，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格每公升應各調降0.4元，已低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星）。

中油說，本周依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各共2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，114年累計至11月底止，台灣中油共吸收約64.44億元。

