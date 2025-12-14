禽流感好發季到來 家禽飼養場健康異常未依規定通報最高罰100萬

時序進入秋冬，我國已進入禽流感流行季節，農業部獸醫研究所表示，國內家禽飼養場已出現零星案例，養禽業者應強化禽場生物安全，積極防範高病原性禽流感病毒入侵及擴散，如未依規定通報者，將依「動物傳染病防治條例」處最高100萬元罰鍰。

獸醫所說明，獸醫所利用全基因定序分析案例場的禽流感病毒基因，可將台灣曾流行之病毒分成12個基因型，利用這些資訊可輔助進行流行病學追蹤，掌握病毒的流行趨勢，有效提供主管機關訂定防疫政策參考。

獸醫所表示，為降低禽流感入侵風險，養禽業者必須嚴格執行養禽場生物安全管理，管控人員車輛出入，加強環境清潔與消毒，禽舍的門窗及圍網也要檢修，杜絕野生鳥類及蟲鼠病媒接近禽場。飼養的家禽如有健康狀況或異常死亡，務必通知縣市動物防疫主管機關協助釐清問題，避免病毒擴散，未依規定通報者，將依「動物傳染病防治條例」處以最高100萬元罰鍰。

獸醫所提醒，民眾如在住家附近或出外踏青時發現死亡野鳥，也請即時通報縣市動物防疫主管機關，由縣市動物防疫主管機關代為轉送獸醫所檢驗，協助禽流感疫情的防控。

