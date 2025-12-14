入夜明晨最冷全台降溫 北台探10度以、下中南部14度以下

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天晚間至明天清晨是這波冷氣團影響最明顯、最冷的時候，北台灣低溫下探10度以下，中南部也可能14度以下。聯合報系資料照
首波大陸冷氣團南下，明顯降溫，中央氣象署預報員曾昭誠上午指出，今天晚間至明天清晨是這波冷氣團影響最明顯、最冷的時候，北台灣低溫下探10度以下，中南部也可能14度以下。明天白天溫度回升，日夜溫差大；周三又有一波東北季風影響，但強度較輕微，基隆北海岸、東半部及恆春半島降雨機率增加。

曾昭誠指出，今天上午9點中部以北、宜花地區明顯偏涼，北部約15至16度，南部仍有17至20度，但晚間起南部也逐漸受大陸冷氣團影響，降溫明顯。今晚到明天清晨受輻射冷卻及地形影響，苗栗以北、基隆北海岸、宜蘭近山區有局部低於10度機率，都會區也只有12至14度，中南部部分地區也下探14度以下。

曾昭誠表示，今天台灣中層雲系減少，環境轉乾，西半部可見陽光，僅花東及恆春半島有零星降雨。今天到明天清晨受大陸冷高壓影響，明天高壓出海，白天起轉為偏東風，白天溫度回升明顯，要留意日夜溫差大。周三另一波東北季風影響，溫度略降，周四晚間再度轉為東風環境，再回到較溫暖天氣型態。

曾昭誠說，今天到明天清晨是這波冷氣團最冷的時候，各地平均約12至16度，空曠地區再低2-3度。明天白天北部及中南部溫度可回升到20度以上，日夜溫差達10度。周三至周四白天溫度再略降，周五至周六又會回暖。

降雨方面，曾昭誠指出，今天到周二環境偏乾，僅東半部及恆春半島有零星降雨。周三至周四另一波東北季風增強，基隆北海岸、東半部及恆春半島降雨略增。但周五至周六南方水氣增加，不只基隆北海岸、東半部，南部地區及中部山區降雨也明顯。

未來一周氣溫趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
