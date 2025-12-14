台鐵漢本到武塔間電纜遭剪斷 鐵警專案偵辦

大陸冷氣團強襲，全台氣溫急凍，暖暖包成為民眾出門在外的隨身救星。不過，許多人習慣將暖暖包握在手中搓揉，這其實並非最有效率的保暖方式。中醫師指出，人體有4個關鍵部位是禦寒重點，只要顧好這些區域就能事半功倍；而日本電視節目實測更發現，將暖暖包貼在「腳底」，全身升溫的效果竟然最為驚人。

2025-12-14 12:35