台鐵漢本到武塔間電纜遭剪斷 鐵警專案偵辦

中央社／ 台北14日電

台鐵東部幹線漢本-武塔間今天凌晨號誌異常，經查發現號誌用電纜線遭剪斷，但未被竊走，台鐵立即通報鐵路警察，並於清晨修復完畢；目前鐵路警察局成立專案小組積極偵辦中。

台鐵表示，今天凌晨1時1分東部幹線的漢本到武塔間發生號誌異常，號誌單位收到異常訊息後，立即至現場查修，發現號誌用電纜線遭剪斷，但未遭竊。

台鐵說，隨即通報鐵路警察、勤務指揮中心及國土安全辦公室，並於清晨6時25分修復完畢，恢復正常。

對於這起事件，台鐵表示，鐵路警察局已成立專案小組積極偵辦中。

