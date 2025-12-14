台鐵漢本到武塔間電纜遭剪斷 鐵警專案偵辦
台鐵東部幹線漢本-武塔間今天凌晨號誌異常，經查發現號誌用電纜線遭剪斷，但未被竊走，台鐵立即通報鐵路警察，並於清晨修復完畢；目前鐵路警察局成立專案小組積極偵辦中。
台鐵表示，今天凌晨1時1分東部幹線的漢本到武塔間發生號誌異常，號誌單位收到異常訊息後，立即至現場查修，發現號誌用電纜線遭剪斷，但未遭竊。
台鐵說，隨即通報鐵路警察、勤務指揮中心及國土安全辦公室，並於清晨6時25分修復完畢，恢復正常。
對於這起事件，台鐵表示，鐵路警察局已成立專案小組積極偵辦中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言