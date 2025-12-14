快訊

NBA／「斑馬」復出強勢終結雷霆16連勝 馬刺挺進NBA盃冠軍戰

一餐吃不完也沒關係 營養師分享4種蔬菜最適合事前冷凍常備

兒童歌仔戲推廣藝術卡車6鄉鎮巡演 親子共觀賞

中央社／ 台北14日電
由台灣歌仔戲推廣基金會與RC文化藝術基金會聯手推出「兒童歌仔戲推廣藝術卡車鄉村巡演」，13日結束6鄉鎮巡演。（紙風車文教基金會提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 114年12月14日 中央通訊社
由台灣歌仔戲推廣基金會與RC文化藝術基金會聯手推出「兒童歌仔戲推廣藝術卡車鄉村巡演」，13日結束6鄉鎮巡演。（紙風車文教基金會提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 114年12月14日 中央通訊社

由台灣歌仔戲推廣基金會與RC文化藝術基金會聯手推出「兒童歌仔戲推廣藝術卡車鄉村巡演」，13日結束6鄉鎮巡演，不少父母帶著孩子體驗戲服上身甩袖，接著看歌仔戲更有感。

「兒童歌仔戲推廣藝術卡車鄉村巡演」10月31日起出發，前往新北鶯歌、桃園蘆竹、台中南屯、南投名間、嘉義竹崎、台南安南6鄉鎮巡演，共吸引近萬名觀眾欣賞。週末場次加碼招牌戲曲藝術體驗活動，有豐富的戲服、戲曲妝容與身段免費體驗，讓親子客群藉由多元體驗，共同創造親子溫馨的回憶。

根據紙風車文教基金會發布的新聞稿，有平常追紙風車的鐵粉媽媽表示：「追紙風車很久了，發現週六場還有藝術體驗活動，提早兩個小時來參與。」一個4歲小男孩說歌仔戲的道具很好玩，「剛剛老師變成壞人，我們拿刀砍她。」原來歌仔戲演員化身老師講解如何耍槍以及捉拿壞人，讓孩子玩得很開心。

也有一名媽媽分享，她「逼」15歲的女兒來藝術體驗，「少女不想體驗戲服，於是拿起了手絹轉轉看，本來以為很簡單，沒想到要轉得好看非常困難，在旁邊轉到手都要抽筋。」新世代孩子們對歌仔戲可能不懂，但當孩子穿過戲服甩過袖再欣賞正式演出，也更能注意每個表演細節。

文化部次長李靜慧表示，文化部補助該計畫，希望歌仔戲文化可以持續傳承，「歌仔戲不是只有老人家喜歡，這次活動可以讓年輕世代更了解傳統文化。」李靜慧也表示，很多民眾希望在自己家鄉也可以有這樣的演出，文化部會盡力促成。

這次演出節目包括一心戲劇團「審石頭？歐買尬～真的假的啦？」、薪傳歌仔戲劇團「黑姑娘」、唐美雲歌仔戲團「收妖日記：顛倒大王的秘密」等，唐美雲認為，看歌仔戲接觸台語要從小開始，「因為文化就是生活，生活就是文化，很開心可以用孩子輕鬆看劇的方式，讓孩子去認識歌仔戲美麗的文化。」

歌仔戲 紙風車 文化部

延伸閱讀

超過3000冊！東部第一座國家級繪本故事屋開張 文化部長李遠開箱

丑角出頭天！歌仔戲藝師陳勝在新書《王老虎搶親》 為戲曲留下珍貴資料

公視新任董監事審查程序傳啟動 文化部：積極作業中

說唱藝術保存者陳寶貴辭世 文化部頒贈旌揚狀

相關新聞

飯後「暈碳」只是吃飽想睡！ 醫：長期恐增心血管疾病風險

吃飽後想睡，聽起來很幸福，其實這是血糖劇烈波動的反應，又稱「暈碳」。減重專科暨家醫科醫師魏士航提醒，碳水吃多會讓人昏昏欲...

台鐵車長記點新規明年全面上路 違規記滿4點暫停乘務7點調離職務

台鐵繼中區試辦車長記點制度後，擬將記點新規於明年1月1日擴及全台車班實施，延遲接班導致列車誤點記點2點，漏乘或無故拒絕乘...

加油且慢！中油宣布調降本周汽柴油價格

台灣中油公司宣布，自明（15）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.4元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.8元、9...

入夜明晨最冷全台降溫 北台探10度以、下中南部14度以下

首波大陸冷氣團南下，明顯降溫，中央氣象署預報員曾昭誠上午指出，今天晚間至明天清晨是這波冷氣團影響最明顯、最冷的時候，北台...

手腳冰冷必看！暖暖包別亂貼 中醫師曝「黃金4點」：促進血液循環

大陸冷氣團強襲，全台氣溫急凍，暖暖包成為民眾出門在外的隨身救星。不過，許多人習慣將暖暖包握在手中搓揉，這其實並非最有效率的保暖方式。中醫師指出，人體有4個關鍵部位是禦寒重點，只要顧好這些區域就能事半功倍；而日本電視節目實測更發現，將暖暖包貼在「腳底」，全身升溫的效果竟然最為驚人。

常為尿液亂噴害家庭失和！他改坐著小便順多了 醫揭4大好處

男性通常都是站著小便，認為這樣比較方便、也更有「男子氣概」，不過泌尿科醫師提醒，如果改成坐著解尿，反而可能帶來意想不到的好處。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。