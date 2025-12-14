冷！鄭明典po圖：雲街出現了

快訊

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
雲街出現了。擷取自鄭明典臉書
雲街出現了。擷取自鄭明典臉書

首波大陸冷氣團南下，加上輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，中央氣象署上午針對新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣發布低溫特報，14日晚上至15日上午恐10度以下。

中央氣象局前局長鄭明典稍早在臉書po圖指出，雲街出現了。一朵朵小積雲排列成串，很多接近平行的積雲串組成的雲系就稱為「雲街」，這是冷空氣流經暖水面產生的雲系，所以也稱為「冷平流雲系」。

鄭明典說，雲街排列的線條約略平行風向，所以由雲街的走向可以看出(低層)冷空氣的來源。

鄭明典指出，這一次，台灣感受到的冷空氣來自錢塘江口以南，這是冷高壓偏南的特徵。冷高壓偏南出海會給台灣帶來乾冷的天氣型態，部分地區夜間會有明顯輻射冷卻的低溫出現，日夜溫差大，需要早起的人要特別注意溫差的影響。

鄭明典

