常為尿液亂噴害家庭失和！他改坐著小便順多了 醫揭4大好處

聯合新聞網／ 綜合報導
男性通常都站著小便，認為這樣比較方便。示意圖／Ingimage
男性通常都站著小便，認為這樣比較方便。示意圖／Ingimage

男性通常都是站著小便，認為這樣比較方便、也更有「男子氣概」，不過泌尿科醫師提醒，如果改成坐著解尿，反而可能帶來意想不到的好處。

泌尿科醫師呂謹亨在臉書分享門診案例，一名6旬男子長期受攝護腺肥大困擾，不僅排尿不順，還常因尿液噴濺問題和太太爭執。呂謹亨建議他嘗試「坐著尿尿」，患者原本心存抗拒，但實際嘗試後發現，排尿變得順暢，殘尿感明顯減少，廁所異味也改善，家庭氣氛隨之好轉。

呂謹亨指出，許多男性對坐著小便抱持刻板印象，認為不夠MAN，但對於已有尿頻、尿急、尿不盡、夜尿增加、排尿費力、尿分叉等症狀，尤其是攝護腺肥大患者，坐姿反而能讓排尿更省力，不僅可縮短解尿時間，也有助降低殘尿量，部分患者的改善幅度，甚至接近服用攝護腺肥大藥物的效果。

除了改善排尿問題，呂謹亨也整理出男性坐著解尿的4大好處。首先，坐姿能讓膀胱括約肌較為放鬆，減少解尿時過度出力，有助延緩膀胱功能退化。若排尿困難，可在馬桶前放置小凳子，讓膝蓋抬高，進一步提升放鬆效果。

其次，男性尿道較長，解尿後容易殘留尿液，增加尿道感染風險，採取坐姿有助將殘尿排出。第三，對於年長者來說，夜尿或尿急時，解尿瞬間膀胱壓力驟降，可能引發暈眩甚至跌倒，坐著解尿可降低相關風險。

最後則是環境衛生考量。呂謹亨引述國外研究指出，只要站著小便，即使已對準馬桶，也難免產生肉眼不易察覺的噴濺水花，最遠甚至可達數公尺，若再加上攝護腺肥大、尿道狹窄或包皮因素，容易出現尿液分岔，長期下來使廁所產生異味，坐著解尿則能有效避免。

呂謹亨強調，站著或坐著解尿本身並無對錯，對健康年輕男性影響不大，但對排尿困難或攝護腺肥大的族群而言，改變姿勢可能帶來實質幫助。他也在門診中推廣「男生坐著上廁所」，希望減輕患者困擾，同時提升居家生活品質。

馬桶 廁所 尿液 泌尿科

