冬季芻料短缺、活化冬季休耕地 畜試所推國產燕麥養羊

農業部畜產試驗所推動以適地適作的輪作模式種植國產芻料用燕麥，國產燕麥具有高產量、穩定、適地性強及養羊餵飼效果佳等優勢，且生產利潤高，能完全替代進口燕麥。種植在地燕麥不僅活化冬季休耕農地，也建立在地生產、在地利用的低碳農業。

畜試所指出，燕麥在台灣展現極佳的環境適應能力，晚熟燕麥品種的乾草產量每公頃達9公噸，扣除成本利潤可達4萬1000元，比進口燕麥成本低，且國產燕麥乾草的纖維組成適中，具備良好的消化率，經乳山羊餵飼試驗證實，國產燕麥具有極佳的適口性，乳羊攝食量與進口燕麥無差異。

畜試所表示，在乳量、乳脂肪及乳蛋白等泌乳性能指標上，餵飼國產燕麥與進口燕麥表現一致，顯示國產燕麥具備替代進口燕麥的實力，建議酪農以在地的價格選用國產燕麥，比進口燕麥成本低，且達到相同的飼養效果。 面對台灣冬季芻料短缺及進口飼料價格波動的挑戰，以適地適作的輪作模式生產國產燕麥，具有產量高、穩定性好、適地性強、餵飼效果佳等優勢，並且能與綠色環境給付所推動的友善輪作措施相輔相成。

