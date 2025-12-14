快訊

共軍戰機雷達照射「如槍口抵太陽穴」 自衛隊官員：若是美軍早反擊了

在家就能完成！最給力的運動清單幫助你燃燒脂肪、增強肌力

斗南公路兩車對撞車禍 小貨車斷頭2亡、2傷 驚悚過程全曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

冬季芻料短缺、活化冬季休耕地 畜試所推國產燕麥養羊

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
畜試所表示，國產燕麥纖維品質好，乳山羊適口性佳。圖／畜產試驗所提供
畜試所表示，國產燕麥纖維品質好，乳山羊適口性佳。圖／畜產試驗所提供

農業部畜產試驗所推動以適地適作的輪作模式種植國產芻料用燕麥，國產燕麥具有高產量、穩定、適地性強及養羊餵飼效果佳等優勢，且生產利潤高，能完全替代進口燕麥。種植在地燕麥不僅活化冬季休耕農地，也建立在地生產、在地利用的低碳農業。

畜試所指出，燕麥在台灣展現極佳的環境適應能力，晚熟燕麥品種的乾草產量每公頃達9公噸，扣除成本利潤可達4萬1000元，比進口燕麥成本低，且國產燕麥乾草的纖維組成適中，具備良好的消化率，經乳山羊餵飼試驗證實，國產燕麥具有極佳的適口性，乳羊攝食量與進口燕麥無差異。

畜試所表示，在乳量、乳脂肪及乳蛋白等泌乳性能指標上，餵飼國產燕麥與進口燕麥表現一致，顯示國產燕麥具備替代進口燕麥的實力，建議酪農以在地的價格選用國產燕麥，比進口燕麥成本低，且達到相同的飼養效果。 面對台灣冬季芻料短缺及進口飼料價格波動的挑戰，以適地適作的輪作模式生產國產燕麥，具有產量高、穩定性好、適地性強、餵飼效果佳等優勢，並且能與綠色環境給付所推動的友善輪作措施相輔相成。

飼料 農業部 纖維

延伸閱讀

陳文山拍戲「遭樹幹插背」 他嘆：以為人生到此為止

好市多1款甜品受歡迎 網喝完讚「皮膚變亮」：媽媽叫我再買兩箱

吃飽後想睡是一種「幸福感」？ 醫揭「暈碳」真相：替胰臟捏把冷汗

2025臺南藝術節壓軸好戲 泰國雙經典本週末接力登場

相關新聞

飯後「暈碳」只是吃飽想睡！ 醫：長期恐增心血管疾病風險

吃飽後想睡，聽起來很幸福，其實這是血糖劇烈波動的反應，又稱「暈碳」。減重專科暨家醫科醫師魏士航提醒，碳水吃多會讓人昏昏欲...

加油且慢！中油宣布調降本周汽柴油價格

台灣中油公司宣布，自明（15）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.4元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.8元、9...

入夜明晨最冷全台降溫 北台探10度以、下中南部14度以下

首波大陸冷氣團南下，明顯降溫，中央氣象署預報員曾昭誠上午指出，今天晚間至明天清晨是這波冷氣團影響最明顯、最冷的時候，北台...

手腳冰冷必看！暖暖包別亂貼 中醫師曝「黃金4點」：促進血液循環

大陸冷氣團強襲，全台氣溫急凍，暖暖包成為民眾出門在外的隨身救星。不過，許多人習慣將暖暖包握在手中搓揉，這其實並非最有效率的保暖方式。中醫師指出，人體有4個關鍵部位是禦寒重點，只要顧好這些區域就能事半功倍；而日本電視節目實測更發現，將暖暖包貼在「腳底」，全身升溫的效果竟然最為驚人。

常為尿液亂噴害家庭失和！他改坐著小便順多了 醫揭4大好處

男性通常都是站著小便，認為這樣比較方便、也更有「男子氣概」，不過泌尿科醫師提醒，如果改成坐著解尿，反而可能帶來意想不到的好處。

公共運輸難推行／學者：最後一哩接駁不便 民眾續靠汽機車

政府投入數百億元推動ＴＰＡＳＳ鼓勵民眾多搭乘公共運輸，盼降低對私人運具的依賴，不過實際上，汽機車登記數量卻屢創新高，學者認為，關鍵在於返家或抵達目的地的「最後一哩路」接駁不便，加上客運減班等因素，導致最後還是回流私人運具。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。