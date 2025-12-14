台灣觀光芝加哥大放送 北美嚴冬添寶島暖意

觀光署今天在芝加哥聯合車站舉行網路社群打卡遊台灣大型宣傳活動，透過網路行銷與現場活動吸引更多北美觀光客赴台旅遊。在進入寒冬的美國中部耶誕季期間，台式文化娛樂暖流吸引不少目光。

觀光署與駐芝加哥辦事處13日在芝加哥聯合車站大廳舉辦#PictureMeInTaiwan活動，伊利諾州製造業協會、芝加哥台僑、商界群領袖，及哥倫比亞、波士尼亞與赫塞哥維納等駐芝總領事與官員等出席。

活動將台灣特色、熱情、創意與好客精神帶到進入冬季的芝加哥，與當地社群分享台式暖意。

全天活動提供體驗式慶典經驗，美國中部家庭旅客、旅遊愛好者、文化迷與網紅，透過手作互動、舞台表演、遊戲與拍照，體驗認識台灣。聯合車站大廳化身迷你台灣市集，參觀者可走入拍照亭，參與工藝體驗及遊戲，享受現場表演。

觀光署駐紐約辦事處主任莊靜真表示，舉辦#PictureMeInTaiwan系列活動，希望透過有趣好玩方式，為芝加哥民眾打開通往台灣觀光、文化、創意與美景的大門。從DIY手作、舞台表演到互動式拍照，讓大家感受台灣溫度與活力，啟發一趟屬於大家的台灣之旅。

駐芝加哥辦事處長類延峰強調，台灣與美國，與日本、韓國、東南亞等均已形成綿密旅遊網，不論是來台灣觀光，還是一趟東亞之旅，台灣都是最佳選擇。希望聯合車站的台灣沉浸式文化分享活動促進觀光，相信透過推進旅遊與民間交流，台美經貿、人與人之間的連結將持續深化。

活動參加者可拿起道具，由工作人員協助拍照，在社群貼文加上#PictureMeInTaiwan，並前往PictureMeInTaiwan.com網站登錄，即可參加抽獎活動。現場也舉行台灣來回機票抽獎，長榮航空與中華航空送出來回機票。

為吸引更多旅客訪台，觀光署持續宣傳「台灣魅力，驚喜無限」（Taiwan-Waves of Wonder）及放送各項旅台優惠。

除了轉機旅客可免費體驗過境半日遊，「金福氣遊台灣」將辦理感謝祭活動，11月1日起推出「轉機入境・好禮等你」，持國外護照、經桃園國際機場轉機，轉機時間入境台灣停留24小時內的旅客，可獲得價值新台幣600元的機場消費券。

