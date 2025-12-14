快訊

影／布朗大學期末考驚傳槍響！台灣博士生還原驚險避難過程

「古典第一美人」何晴驚傳病逝！經歷3段婚姻 去年確診腦癌苦不堪言　

台灣Costco有分店要搬家！CEO鬆口2026遷址計畫

台灣觀光芝加哥大放送 北美嚴冬添寶島暖意

中央社／ 紐約13日專電
台灣觀光宣傳活動13日在芝加哥聯合車站大廳舉行，吸引北美旅客赴台一遊。（駐芝加哥辦事處提供）中央社
台灣觀光宣傳活動13日在芝加哥聯合車站大廳舉行，吸引北美旅客赴台一遊。（駐芝加哥辦事處提供）中央社

觀光署今天在芝加哥聯合車站舉行網路社群打卡遊台灣大型宣傳活動，透過網路行銷與現場活動吸引更多北美觀光客赴台旅遊。在進入寒冬的美國中部耶誕季期間，台式文化娛樂暖流吸引不少目光。

觀光署與駐芝加哥辦事處13日在芝加哥聯合車站大廳舉辦#PictureMeInTaiwan活動，伊利諾州製造業協會、芝加哥台僑、商界群領袖，及哥倫比亞、波士尼亞與赫塞哥維納等駐芝總領事與官員等出席。

活動將台灣特色、熱情、創意與好客精神帶到進入冬季的芝加哥，與當地社群分享台式暖意。

全天活動提供體驗式慶典經驗，美國中部家庭旅客、旅遊愛好者、文化迷與網紅，透過手作互動、舞台表演、遊戲與拍照，體驗認識台灣。聯合車站大廳化身迷你台灣市集，參觀者可走入拍照亭，參與工藝體驗及遊戲，享受現場表演。

觀光署駐紐約辦事處主任莊靜真表示，舉辦#PictureMeInTaiwan系列活動，希望透過有趣好玩方式，為芝加哥民眾打開通往台灣觀光、文化、創意與美景的大門。從DIY手作、舞台表演到互動式拍照，讓大家感受台灣溫度與活力，啟發一趟屬於大家的台灣之旅。

駐芝加哥辦事處長類延峰強調，台灣與美國，與日本、韓國、東南亞等均已形成綿密旅遊網，不論是來台灣觀光，還是一趟東亞之旅，台灣都是最佳選擇。希望聯合車站的台灣沉浸式文化分享活動促進觀光，相信透過推進旅遊與民間交流，台美經貿、人與人之間的連結將持續深化。

活動參加者可拿起道具，由工作人員協助拍照，在社群貼文加上#PictureMeInTaiwan，並前往PictureMeInTaiwan.com網站登錄，即可參加抽獎活動。現場也舉行台灣來回機票抽獎，長榮航空與中華航空送出來回機票。

為吸引更多旅客訪台，觀光署持續宣傳「台灣魅力，驚喜無限」（Taiwan-Waves of Wonder）及放送各項旅台優惠。

除了轉機旅客可免費體驗過境半日遊，「金福氣遊台灣」將辦理感謝祭活動，11月1日起推出「轉機入境・好禮等你」，持國外護照、經桃園國際機場轉機，轉機時間入境台灣停留24小時內的旅客，可獲得價值新台幣600元的機場消費券。

芝加哥 轉機

延伸閱讀

北美航空貨運價格急漲 華航、長榮航樂觀明年表現

1214 台灣168關鍵數字

駐美官員：全球安全無缺口 台灣應加入國際刑警組織

積極推動低碳旅遊 觀光署完成10條「凰金遊程」碳足跡盤查

相關新聞

愈晚愈冷冷到明晨！6縣市低溫特報恐10度以下

冷！中央氣象署上午針對新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣發布低溫特報，14日晚上至15日上午恐10度以下。

砸數百億推TPASS...汽機車數量雙創新高

政府近年砸數百億力推ＴＰＡＳＳ通勤月票等公共運輸優惠，盼能降低民眾對私人運具的依賴，但根據交通部公路局統計，截至今年十月底，自用小客車數量已達七一七萬輛、機車一四六八萬輛，雙雙創下歷史新高，其中機車數量又比前年增加廿七萬輛之多。

新聞眼／TPASS只拉到通勤族 補貼推不動公共運輸

汽、機車數量再創新高，對政府力推公共運輸的政策目標，無疑是難堪的反駁，雖然交通部提出數據佐證整體公共運輸使用量已有提升，且私人運具的長度、頻率都有降低，但真正令人警惕及憂心的根本還是在於，這些都是花大錢補貼之後的結果，並非真正有效改變民眾使用運具的習慣行為。

公共運輸難推行／學者：最後一哩接駁不便 民眾續靠汽機車

政府投入數百億元推動ＴＰＡＳＳ鼓勵民眾多搭乘公共運輸，盼降低對私人運具的依賴，不過實際上，汽機車登記數量卻屢創新高，學者認為，關鍵在於返家或抵達目的地的「最後一哩路」接駁不便，加上客運減班等因素，導致最後還是回流私人運具。

武陵賞櫻亂象 竟拿攀登雪山當幌子

武陵農場櫻花季每年爆滿，除在農場住宿或露營遊客，其他人無法取得入園車輛通行證，有遊客或賞櫻團改向雪霸國家公園申請入住山屋...

凌晨1時58分花蓮海域規模4.5地震 多地有感

根據中央氣象署地震觀測網第150號顯著有感地震報告，2025年12月14日凌晨1時58分，臺灣東部海域花蓮縣東北方約36.4公里處發生芮氏規模4.5地震，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。