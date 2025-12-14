優人神鼓巴黎演出「入夜山嵐」 法觀眾：輕盈又莊嚴

台灣表演藝術團體「優人神鼓」今天在巴黎演出「入夜山嵐」，獲得法國觀眾熱烈掌聲及好評，有人特別提到鼓聲和編舞的結合令人入迷，表演者動作輕盈同時又有莊嚴感。

優人神鼓在文化部與外交部共同推動的「2025歐洲台灣文化年」架構下，在羅馬、卡塔尼亞（Catania）、雅典等地巡迴演出，今天來到巴黎，下週將前往保加利亞索菲亞（Sofia）。

優人神鼓在巴黎布朗利河岸博物館（Musée du QuaiBranly）劇場連演兩天，特別為巴黎觀眾帶來第一次在海外演出的「入夜山嵐」。

優人神鼓的盛名和擊鼓表演吸引了許多第一次欣賞台灣表演藝術的法國觀眾。

馬伊莉絲（Maïlys）和米納（Mina）參觀博物館時，受到手冊節目簡介吸引，臨時起意觀看表演。

馬伊莉絲接受中央社記者訪問時，形容演出「很美」、「令人心神寧靜」，她尤其喜歡布置在階梯最高處的鑼發出的聲音，還有黑暗中樂手們的演奏。米納則覺得所有鼓聲和振動之間非常和諧。

有關對台灣的印象，馬伊莉絲說，台灣似乎融合了現代與傳統，「我非常想多瞭解及參觀這個國家」；米納也有同樣的印象，感覺台灣結合現代與傳統，「是個走在潮流前端的國家」。

索菲（Sophie）被法文節目名稱L’éveil de lamontagne（直譯為「大山甦醒」）吸引，此外她也聽說過優人神鼓的名氣，出於好奇而來。

與索菲同行的香（Huong）表示，她最受觸動的片段是第一幕富有節奏感的擊鼓和編舞，「就像聲音的交響曲與編舞結合，讓我有點像是被催眠」。

索菲提到表演者動作極為輕盈，音樂也具有深度；香在一旁補充說：「輕盈，同時又很莊嚴。」

索菲對台灣的印象是「多元文化」、非常友善，與台灣人相處很愉快。香曾在中國居住，期間去過台灣，「我很高興能發現台灣，很多傳統在台灣比在中國保存得更好」。

優人神鼓藝術總監黃誌群受訪時說，布朗利河岸博物館正展出故宮博物院策劃的「龍」展，優人神鼓同時受邀演出。他表示，「入夜山嵐」音樂性豐富，比優人神鼓其他作品更為陰柔、更多與大自然的對話，表現出與大自然的和諧關係。

他說，「入夜山嵐」在木柵老泉山演出時，是以大山、天空為背景，來到布朗利河岸博物館，看到舞台後有多級階梯，於是利用這個特殊場地來創造表演空間和層次感，讓表演者在階梯上穿梭，作品與舞台空間產生了「有機」組合，是很特別的演出經驗。

演出結束時，觀眾不斷叫好，優人神鼓多次謝幕。黃誌群表示：「我也很意外，法國的觀眾、巴黎的觀眾很喜歡這個作品，他們一直掌聲不斷，我覺得好像受寵若驚的感覺。」

優人神鼓創辦人劉若瑀告訴中央社，優人神鼓1998年首次在法國亞維儂藝術節演出「聽海之心」，當時就感受到法國觀眾與優人神鼓作品的共鳴連結很深。

她說，優人神鼓的作品中有一些「古老」的東西，卻又有「當代的心」，其創造出來的東西不管是擊鼓、身體移動或舞台呈現，都有法國人也很重視的「實在的純粹」，因此每次在法國演出後獲得觀眾迴響，都覺得心裡有些東西緊密相連。

劉若瑀還提到，優人神鼓來自老泉山的自然環境，禪坐加上擊鼓創造正能量，「似乎這些可幫助人們心中得到療癒安慰的正向能量，能鼓舞人心，讓人心覺得我們的世界還是很美」，適逢「歐洲台灣文化年」盛事，正好將這樣的文化軟實力帶到國外促進交流。

