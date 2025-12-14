入冬最冷空氣發威 天氣風險：今晚到明晨最冷低溫10度

全台有感降溫，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天指出，昨晚起至今晨受大陸冷氣團影響，晨間各平地最低溫北部及宜蘭地區約12-14度，中南部及花東地區約15-16度，氣溫明顯下滑轉冷，迎風降雨因水氣減少而趨緩。預測本波大陸冷氣團乾冷空氣將影響至明日清晨，環境偏乾，各地晴時多雲。

林孝儒表示，由於明天白天起冷氣團的強度將逐步減弱，今日至明日清晨將為本波冷氣團最冷時段，預測北部至東部高溫約16-19度，低溫約14-15度，沿海空曠、近山平地或東部縱谷低溫有機會探至10-13度；中南部高溫約20-25度，低溫約15-17度，沿海空曠、近山平地低溫也有機會下探至12-14度。

林孝儒表示，周一白天起冷氣團減弱，各地氣溫逐步回升，北部至東部高溫20-23度，低溫15-18度；中南部高溫25-28度，低溫16-19度，整體天氣穩定，但早晚仍偏涼，早出晚歸請留意日夜溫差。周三午後至周四另一波東北季風南下，北部至東部漸轉陰有短暫陣雨，高溫約21-23度，低溫約17-18度，感受偏濕涼；中南部則影響小，普遍可維持晴時多雲穩定天氣。

周五至周末台灣附近主要轉為偏東風環境，林孝儒表示，預測各地氣溫普遍還算舒適，僅早晚有些涼意，基本上各地可維持較穩定天氣，期間仍需觀察南方水氣是否北抬影響南台灣降雨的可能性，目前預報不確定性較高，有待觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

