首波大陸冷氣團發威 粉專：愈晚愈冷

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
受大陸冷氣團影響，中部以北及東半部天氣偏冷，南部早晚亦偏冷。本報資料照片
受大陸冷氣團影響，中部以北及東半部天氣偏冷，南部早晚亦偏冷。本報資料照片

入冬首波大陸冷氣團南下，氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，愈晚愈冷。

「林老師氣象站」表示，根據中央氣象署系集模式對溫度指標的最新預測趨勢結果顯示，未來2周，前期14日至15日，降溫最為明顯，全台有感，強度預測可達大陸冷氣團等級；隨後至中後期，溫度開始逐日回升，且多在氣候平均值之上，尤其又以19日至21日期間，增溫最為顯著。後期的23日之後，溫度則呈現上下微幅震盪，且接近氣候平均值的趨勢。

至於降雨變化趨勢，今起至27日，由於台灣未受劇烈天氣的接近或直接影響，加上環境水氣偏少，就算降雨，也多屬局部零星短暫陣雨型態，降雨量也不會累積太多；尤其是中南部地區進入枯水期，少雨狀況將會愈加明顯。

中央氣象署指出，今受大陸冷氣團影響，中部以北及東半部天氣偏冷，南部早晚亦偏冷；北部、宜蘭白天高溫僅16至18度，花東高溫約19至21度，中南部高溫約22至25度，入夜後溫度更低，中部以北及宜蘭低溫約12至14度，南部及花東低溫約15至17度。

今水氣減少轉乾冷，各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北山區、中部山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，大台北地區及北部山區為零星短暫雨後多雲。

冷氣團 高溫 低溫

