首波大陸冷氣團+輻射冷卻 吳德榮：今晚、明晨、周二晨探10度以下

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
首波大陸冷氣團南下，各地天氣明顯轉冷。本報資料照片
入冬首波大陸冷氣團來了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日至周二晨各地轉晴朗穩定，白天陽光下舒適、早晚很冷。

吳德榮指出，今晚、明晨及周二晨，因輻射冷卻加成，氣溫降至最低，最新模擬仍將為入冬以來最強、為首波能降至「大陸冷氣團」標準(台北氣象站≦14度)的冷空氣，本島平地亦將挑戰10度以下。因大氣轉乾，高山已喪失飄雪的機率。

今日各地區氣溫為：北部10至19度、中部11至23度、南部13至28度及東部12至27度。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，周二白天起至周三冷空氣減弱，氣溫回升，天氣持續晴朗穩定；周三晚至周四西半部晴朗，東側水氣漸增、北海岸、東半部轉偶有局部短暫雨的機率；連三天都是白天舒適微熱、早晚涼，日夜溫差大的天氣。周五、六有一些水氣從南海往台灣方向靠近，對台灣的影響程度，由於各國模擬有明顯差異、且持續調整中，需再觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

冷氣團 天氣動態

