武陵農場櫻花季人潮年年爆滿 雪管處加強查處「假登山真賞櫻」

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
雪山登山口設有服務站，提供登山隊、山友相關資訊。記者胡蓬生／攝影
雪山登山口設有服務站，提供登山隊、山友相關資訊。記者胡蓬生／攝影

武陵農場賞櫻季每年都爆滿，公路局明年2月13日至3月1日將實施武陵櫻花季疏運管制措施，雪霸國家公園管理處鑑近年來頻頻發生「假登山真賞櫻」違規，影響其他登山隊或山友權益，雪管處特別公布明年櫻花季違規入園相關管制方案及裁罰規定，呼籲遊客配合。

退輔會管轄的武陵農場是雪霸國家公園攀登雪山主峰、東峰（雪東線）的必經之路，同時可轉往桃山步道攀登武陵四秀，但每年櫻花季武陵農場賞櫻人潮驚人，近幾年頻頻發現假登山真賞櫻的違規行為。

雪管處統計近年查獲假登山真賞櫻的違規行為，2023年有24人被處以停權三年處分、2024年有28人受處分； 今年人數大幅減至2人；不過去年首度查出有人以變造個資方式申請車輛通行證，實際為招攬遊客入園賞櫻，除依規定停權3年不得入園，違規者還觸犯個資法及偽造文書罪嫌，移交警方法辦。

雪管處表示，武陵農場櫻花季約在每年2月中旬至3月初登場，賞櫻期僅約16天左右，每天可開放6000人進場，由於前往武陵農場的沿線道路停車困難，停放地點甚至遠至十餘公里外，往農場還是上坡路，年長者體力無法負荷，純粹想賞櫻的親友老少團由遊覽車載入農場最適宜，武陵農場可停放80輛遊覽車，賞櫻團人數估計3200人，占了一大半，其餘包括散客、登山隊的車輛也是必須進場才能位置停放。

由於一證難求，近年陸續出現假登山真賞櫻的違規。雪管處表示，分析違規樣態，包括申請山屋卻未入住，賞櫻後就直接下山離去；也有的走到雪山登山口用雪霸入園APP報到或跟管理員報到後，告知身體不適就離開，也有走到七卡山莊後，以身體不適或住不習慣為由，提早下山，這些都影響到其他山友入住山屋及床位分配的權益，為遏止部分民眾假借登山名義，取巧獲得車輛通行證賞櫻，因此雪管處也加強查核。

雪管處指出，武陵農場在櫻花季實施交管，在農場住宿或露營遊客才能申辦車輛通行證，雪管處配合櫻花季也不開放登山客一日行程，登山客必須入住七卡、三六九山莊的2天1夜或3天2夜以上行程才提供車輛通行證申請資格；明年櫻花季的違規查處，基本上維持今年標準，依國家公園法規定，罰款1500元至3000元，並禁止入園3年。

雪管處表示，申請通行證未入住山屋的違規情況最明顯，但入住山屋後隨後就以身體不適、住不習慣等理由離去，這種情況真假難辨，但並不違規，即使明知對方找藉口抓法令漏洞也莫可奈何，賞櫻違規並非「罪大惡極」，依國家公園法，罰款最高3000元，但如果在園內違反森林法或偽造文書申請通行證，就已觸犯刑責必須法辦。

今年賞櫻季違規人數從去年28人驟減為2人，除近幾年宣導有成效，入園人數大減也是原因，疫情期間無法出國，許多民眾會走訪風景區，但解封後出現「出國潮」，賞櫻人潮大減，但假日入園人數仍是「供不應求」。

雪山登山口設有服務站，提供登山隊、山友相關資訊。記者胡蓬生／攝影
雪山登山口設有服務站，提供登山隊、山友相關資訊。記者胡蓬生／攝影
雪霸國家公園管理處人員在七卡山莊查核及宣導、說明違規入園的裁處規定。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園管理處人員在七卡山莊查核及宣導、說明違規入園的裁處規定。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪山主峰是全台第二高峰，也是眾多登山隊、山友喜愛挑戰的登山路線。記者胡蓬生／攝影
雪山主峰是全台第二高峰，也是眾多登山隊、山友喜愛挑戰的登山路線。記者胡蓬生／攝影
雪山登山口設有服務站，提供登山隊、山友相關資訊。記者胡蓬生／攝影
雪山登山口設有服務站，提供登山隊、山友相關資訊。記者胡蓬生／攝影
武陵農場每年櫻花季，景致迷人， 圖為今年2月櫻花盛開的美景。圖／雪霸國家公園管理處提供
武陵農場每年櫻花季，景致迷人， 圖為今年2月櫻花盛開的美景。圖／雪霸國家公園管理處提供

武陵農場 櫻花季

延伸閱讀

接連山難！72歲男骨折、69歲婦滑落邊坡 中部山區兩天救兩命

假登山賞櫻亂象映射雪季事故 高山不是觀光遊樂場

假登山真賞櫻？武陵櫻花季亂象 嚮導怒批形同「黃牛」壟斷雪山資源

影／「紅到發紫像假的！」武陵農場楓葉落羽松大爆發 觀賞期到12月底

相關新聞

砸數百億推TPASS...汽機車數量雙創新高

政府近年砸數百億力推ＴＰＡＳＳ通勤月票等公共運輸優惠，盼能降低民眾對私人運具的依賴，但根據交通部公路局統計，截至今年十月底，自用小客車數量已達七一七萬輛、機車一四六八萬輛，雙雙創下歷史新高，其中機車數量又比前年增加廿七萬輛之多。

新聞眼／TPASS只拉到通勤族 補貼推不動公共運輸

汽、機車數量再創新高，對政府力推公共運輸的政策目標，無疑是難堪的反駁，雖然交通部提出數據佐證整體公共運輸使用量已有提升，且私人運具的長度、頻率都有降低，但真正令人警惕及憂心的根本還是在於，這些都是花大錢補貼之後的結果，並非真正有效改變民眾使用運具的習慣行為。

公共運輸難推行／學者：最後一哩接駁不便 民眾續靠汽機車

政府投入數百億元推動ＴＰＡＳＳ鼓勵民眾多搭乘公共運輸，盼降低對私人運具的依賴，不過實際上，汽機車登記數量卻屢創新高，學者認為，關鍵在於返家或抵達目的地的「最後一哩路」接駁不便，加上客運減班等因素，導致最後還是回流私人運具。

武陵賞櫻亂象 竟拿攀登雪山當幌子

武陵農場櫻花季每年爆滿，除在農場住宿或露營遊客，其他人無法取得入園車輛通行證，有遊客或賞櫻團改向雪霸國家公園申請入住山屋...

凌晨1時58分花蓮海域規模4.5地震 多地有感

根據中央氣象署地震觀測網第150號顯著有感地震報告，2025年12月14日凌晨1時58分，臺灣東部海域花蓮縣東北方約36.4公里處發生芮氏規模4.5地震，

衛福部整合社區身障資源 推動16年「小作所」將熄燈

我國身障者社區支持措施，現行分為社區日間照顧服務及社區日間作業設施（小作所）二類。衛福部擬於下月預告修正「身障者個人照顧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。