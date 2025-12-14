聽新聞
外籍人士車禍增 移工騎車占多數

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導

監察院今年五月透過六國語言問卷，調查外籍人士交通事故攀升之因，發現駕駛教育訓練不足、考照制度不完善、語言障礙與資訊不足等都是原因，建議行政院督同所屬機關與地方政府，從現行制度、執法、教育、設施等面向，積極檢討。

根據審計部調查，外籍人士在台交通事故死傷人數近年急遽攀升，去年度逾一萬三七人，相比二○一九年的六二一三人，五年間增幅超過六成，所占全國事故比率也由百分之一點三六上升至百分之二點四七，其中以台中、桃園、新北、台南等地外籍移工騎乘普通重型機車與微電車的事故最為嚴重。

監委葉大華申請調查後，調查報告指出，外籍人士交通事故死傷人數比率，遠超過人口成長幅度，經問卷了解後，事故原因包含駕駛教育訓練不足與考照制度不完善、交通法規執行不力與罰則過輕、道路設計與基礎設施不足、駕駛文化與行人安全意識薄弱，以及外籍人士因語言障礙與資訊不足難以適應本地交通環境等。

葉大華說，部分移工所在縣市缺乏公共運輸，為避免移工自行使用其他運具導致交通事故風險高，交通部建議雇主得提供交通接駁工具及協助定期檢查，並將相關措施納入「外國人生活照顧服務計畫書」管理，建請勞動部審慎研議納入。

