未成年無照駕駛 1年逾4萬件、半數家長知情未阻止

聯合報／ 記者甘芝萁翁至成／台北報導
今年10月，屏東縣竹田鄉一位差1個月滿18歲的李男無照駕駛，自撞路旁電線桿，車頭整個撞爛。 圖／警方提供
今年10月，屏東縣竹田鄉一位差1個月滿18歲的李男無照駕駛，自撞路旁電線桿，車頭整個撞爛。 圖／警方提供

未成年無照駕駛已成為國內交通安全的重大隱憂，根據交通部公路局近五年統計，每年未成年無照駕駛案件超過四萬起。靖娟兒童安全文教基金會表示，偏鄉公共運輸資源不足與青少年打工通勤需求，是部分未成年無照駕駛的原因，呼籲政府正視兒少移動需求。

靖娟兒童安全文教基金會執行長許雅荏表示，受公路局委託研究顯示，未成年使用的車輛中，有百分之五十四點三是由家人提供，其中百分之五十二點三的家長甚至知情卻未阻止。

此外，同儕影響亦是關鍵因素，不少孩子是在朋友鼓勵或陪伴下首次上路；偏鄉公共運輸資源不足與打工通勤需求，也迫使部分未成年在生活所需與交通風險間做出危險選擇。

靖娟基金會表示，未成年無照駕駛非單一因素造成，是孩子本身風險判斷不足、家庭默許及交通替代方案不足的結果，且家庭因素影響最顯著。

基金會也提出三訴求，包括推動階段性、分眾式交通安全教育，強化自行車與微型電動二輪車教學與能力檢核；建立初犯與累犯差異化分流處遇機制；導入親子共同參與的互動式道安課程，透過家庭對話與情境討論，降低再犯風險。

交通部公共運輸及監理司長胡迪琦表示，目前公路局已和教育部合作，針對自行車與微型電動二輪車宣導使用注意事項，累犯者也會更加強道安常識課程。另外，有關無照駕駛青少年的道安講習，目前已要求監護人要一同參與，交通部會再與民間單位合作，精進課程內容，並徹底落實輔導工作。

未成年 無照駕駛 公共運輸 交通部 偏鄉 自行車 兒少 打工

相關新聞

「第一次離死亡這麼近」行動電源自燃濃煙瀰漫機艙 泰亞航回應

有民眾今天在社群平台發文稱搭機前往日本札幌途中，機艙內突然冒煙，疑似有乘客攜帶的行動電源自燃。泰國亞洲航空證實此事並說，...

口感軟爛…網友衰買麥當勞「粉紅生雞塊」 衛生局稽查揪出1生物

有網友在Threads貼文，他在新竹縣新豐鄉的麥當勞購買4塊麥克雞塊，沒想到咬下去口感爛爛、皮不是脆的，一看雞塊竟全是沒...

獨／推行16年小作所將成歷史 衛福部為增量能擬整合社區身障資源

現行國內身障者社區支持措施，分社區日間照顧服務及社區日間作業設施（小作所）二類。衛福部社家署與身障團體歷經多次協商，擬於...

準媽媽們注意！特定成分癲癇用藥恐致畸胎 食藥署修訂仿單

含topiramate成分藥品用於治療癲癇等疾病，食藥署近日公告，孕婦若使用恐導致畸胎等風險，限期要求藥品許可證持有商修...

衛福部整合社區身障資源 推動16年「小作所」將熄燈

我國身障者社區支持措施，現行分為社區日間照顧服務及社區日間作業設施（小作所）二類。衛福部擬於下月預告修正「身障者個人照顧...

冷氣團來襲！合歡山公路今晚6時預警性封閉 車輛只出不進

受大陸冷氣團影響，合歡山台14甲線高海拔路段有可能降雪及結冰，公路局下午宣布，今晚6時起合歡山公路實施預警性封閉，明日視...

