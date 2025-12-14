聽新聞
0:00 / 0:00

新聞眼／TPASS只拉到通勤族 補貼推不動公共運輸

聯合報／ 本報記者甘芝萁
政府力推TPASS通勤月票等公共運輸優惠，盼降低民眾對私人運具依賴，但截至今年十月底，自用小客車數量及機車數卻仍雙雙創下歷史新高。記者葉信菉／攝影
政府力推TPASS通勤月票等公共運輸優惠，盼降低民眾對私人運具依賴，但截至今年十月底，自用小客車數量及機車數卻仍雙雙創下歷史新高。記者葉信菉／攝影

汽、機車數量再創新高，對政府力推公共運輸的政策目標，無疑是難堪的反駁，雖然交通部提出數據佐證整體公共運輸使用量已有提升，且私人運具的長度、頻率都有降低，但真正令人警惕及憂心的根本還是在於，這些都是花大錢補貼之後的結果，並非真正有效改變民眾使用運具的習慣行為。

政府近年全力推動ＴＰＡＳＳ通勤月票，投入動輒數百億元補貼，希望以低票價提高公共運輸吸引力，然而，現實面卻汽、機車持有數量持續攀升，通勤結構幾乎原地踏步。問題恐怕不在於補貼不夠，而在於補貼本身，從一開始就承擔了它無法達成的任務。

價格優惠，確實是一種拉力，但它只能拉得動「本來就在場內的人」，ＴＰＡＳＳ最直接的效果，是讓原本就仰賴捷運公車的族群搭得更頻繁、更安心，卻難以跨越那條真正的門檻，讓汽、機車族放下方向盤與油門。

當政策設計假設「便宜就會改變選擇」，卻忽略通勤行為背後更深層的便利性、時間可控性與生活結構，成效自然有限。

這也是為什麼，即便汽車養車成本逐年上升，多數通勤族仍選擇開車，因為現行公路運輸的路網服務無法完全提供汽車通勤族的需求，即便公共運輸再便宜，只要班距不穩、轉乘不順、接駁缺口存在，就很難成為理性選項。

台灣的交通政策長期只談「拉力」，卻刻意避開「推力」。補貼可以討好使用者，但推力涉及的，卻是停車管理、路權重分配、使用成本內部化等不討喜又從基礎面變革的課題，若私人運具的便利性幾乎不需付出高額代價，就算公共運輸補貼再多，都無法撼動民眾運具使用習慣的結構轉型，進而拖累公共運輸服務的轉型升級，型塑大家只會思考價格是否便宜，而無法滿足寧願花高價，想要更優質服務的消費者需求。

TPASS 公共運輸 通勤族 交通部 機車族 運具 路權 捷運 票價 公車

延伸閱讀

砸數百億推TPASS...汽機車數量雙創新高

汽機車數量雙創歷史新高！養車1年8.4萬元 北部車主付停車費逾萬

台鐵、捷運「雙汐科站」從月台水平轉乘？台鐵有疑慮 新北預留通道

未成年無照駕駛年逾4萬件…家庭因素影響最顯著 靖娟提3大訴求

相關新聞

「第一次離死亡這麼近」行動電源自燃濃煙瀰漫機艙 泰亞航回應

有民眾今天在社群平台發文稱搭機前往日本札幌途中，機艙內突然冒煙，疑似有乘客攜帶的行動電源自燃。泰國亞洲航空證實此事並說，...

口感軟爛…網友衰買麥當勞「粉紅生雞塊」 衛生局稽查揪出1生物

有網友在Threads貼文，他在新竹縣新豐鄉的麥當勞購買4塊麥克雞塊，沒想到咬下去口感爛爛、皮不是脆的，一看雞塊竟全是沒...

獨／推行16年小作所將成歷史 衛福部為增量能擬整合社區身障資源

現行國內身障者社區支持措施，分社區日間照顧服務及社區日間作業設施（小作所）二類。衛福部社家署與身障團體歷經多次協商，擬於...

準媽媽們注意！特定成分癲癇用藥恐致畸胎 食藥署修訂仿單

含topiramate成分藥品用於治療癲癇等疾病，食藥署近日公告，孕婦若使用恐導致畸胎等風險，限期要求藥品許可證持有商修...

衛福部整合社區身障資源 推動16年「小作所」將熄燈

我國身障者社區支持措施，現行分為社區日間照顧服務及社區日間作業設施（小作所）二類。衛福部擬於下月預告修正「身障者個人照顧...

冷氣團來襲！合歡山公路今晚6時預警性封閉 車輛只出不進

受大陸冷氣團影響，合歡山台14甲線高海拔路段有可能降雪及結冰，公路局下午宣布，今晚6時起合歡山公路實施預警性封閉，明日視...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。