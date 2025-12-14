新聞眼／TPASS只拉到通勤族 補貼推不動公共運輸
汽、機車數量再創新高，對政府力推公共運輸的政策目標，無疑是難堪的反駁，雖然交通部提出數據佐證整體公共運輸使用量已有提升，且私人運具的長度、頻率都有降低，但真正令人警惕及憂心的根本還是在於，這些都是花大錢補貼之後的結果，並非真正有效改變民眾使用運具的習慣行為。
政府近年全力推動ＴＰＡＳＳ通勤月票，投入動輒數百億元補貼，希望以低票價提高公共運輸吸引力，然而，現實面卻汽、機車持有數量持續攀升，通勤結構幾乎原地踏步。問題恐怕不在於補貼不夠，而在於補貼本身，從一開始就承擔了它無法達成的任務。
價格優惠，確實是一種拉力，但它只能拉得動「本來就在場內的人」，ＴＰＡＳＳ最直接的效果，是讓原本就仰賴捷運、公車的族群搭得更頻繁、更安心，卻難以跨越那條真正的門檻，讓汽、機車族放下方向盤與油門。
當政策設計假設「便宜就會改變選擇」，卻忽略通勤行為背後更深層的便利性、時間可控性與生活結構，成效自然有限。
這也是為什麼，即便汽車養車成本逐年上升，多數通勤族仍選擇開車，因為現行公路運輸的路網服務無法完全提供汽車通勤族的需求，即便公共運輸再便宜，只要班距不穩、轉乘不順、接駁缺口存在，就很難成為理性選項。
台灣的交通政策長期只談「拉力」，卻刻意避開「推力」。補貼可以討好使用者，但推力涉及的，卻是停車管理、路權重分配、使用成本內部化等不討喜又從基礎面變革的課題，若私人運具的便利性幾乎不需付出高額代價，就算公共運輸補貼再多，都無法撼動民眾運具使用習慣的結構轉型，進而拖累公共運輸服務的轉型升級，型塑大家只會思考價格是否便宜，而無法滿足寧願花高價，想要更優質服務的消費者需求。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言