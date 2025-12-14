AI「聽」聲 讀懂乳牛心情

彰化縣福興鄉是乳牛的故鄉，經濟部昨起兩天在福興穀倉展出卅四項智慧農工科技成果，最令酪農吸睛的是透過ＡＩ聲紋辨識「聽懂乳牛心情」的技術，讓他們不再「對牛彈琴」，藉由分析牛隻叫聲判讀情緒狀態，協助牧場即時調整管理方式。

這套「乳牛聲紋辨識系統」是利用被動聲學監測方式，搭配聲紋辨識演算法，建立三Ｄ乳牛聲紋資料庫，藉由分辨及判讀乳牛的聲音，進行牛隻情緒管理，包括是否生病、分娩，都可提前因應，成為乳牛全天候的最佳保母，目前已有彰化元亨牧場及屏東和荃種牛場引進測試。

過去清理牧場牛糞時都使用大量清水，牛隻容易打滑，而牧場版「清糞機器人」，可以減少用水及減少百分之三十至五十的清潔人力負擔，還可自動閃避牛隻不致碰撞，可有效降低乳牛蹄病發生率，改善畜牧環境，目前已導入科技公司使用。

在「雞舍管理巡檢機器人」部分，則是整合⾃動排程、視覺與導航模組，可以⾃主巡場、即時偵測雞隻與環境狀況，例如感應雞隻沒有體溫已死亡，即用夾爪夾出，避免病死雞感染其他雞隻，成為農民好幫手。

經濟部產業技術司司長郭肇中表示，台灣在資通訊與半導體領域具備世界級優勢，經濟部正善用這項科技實力結合農業部資源，將ＡＩ、大數據與邊緣運算實際導入農漁牧產業場域，協助業者提升生產效率、降低人力與營運成本，加速智慧農業在地方落地。

