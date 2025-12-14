為賞櫻「假登山」 嚮導怒批如同黃牛

武陵農場櫻花季吸引大量遊客，周邊交通管制，入園須取得車輛通行證，為賞櫻卻衍生「假登山」亂象。台中市山岳嚮導陳來興說，部分業者假借攀登雪山名義進入武陵農場賞櫻，不僅影響交通與園區秩序，也排擠真正登山客的入山權益，形同「櫻花黃牛」壟斷資源，此風不可長。

雪山主峰海拔高度全台第二，與北稜角下方構成全台規模最大且最完整的冰斗地形「雪山一號圈谷」，山頂視野遼闊，可遠眺聖稜線，天氣條件好時，甚至能看到龜山島，這是許多山友嚮往的經典路線。一般季節攀登雪山主峰與東峰，屬百岳入門級路線，除自行開車進入武陵農場外，也可搭乘大眾運輸工具前往登山口，親近性高。

陳來興表示，雪山主東峰行程大多規畫二天二夜或三天二夜，為配合武陵農場管制，首日多入住環山部落一帶，翌日凌晨搭車進入武陵農場，自登山口行進至三六九山莊過夜，隔天清晨輕裝攻頂主峰，欣賞日出與壯闊圈谷景觀，隨後返回三六九山莊整裝下山，多半在傍晚或入夜離開武陵，即使是櫻花季，也很少有機會賞櫻。

他強調，登山與賞櫻同為戶外活動，但性質截然不同，登山重視行程規畫、體能負荷與安全控管，會避開人潮；賞櫻屬觀光行為，若混為一談，不僅增加事故風險，也破壞高山環境管理。

山友表示，真正走過雪山路線，秋季三六九山莊周邊巒大花楸轉為一片嫣紅，與雪山圈谷、聖稜線相互輝映，其自然震撼絲毫不輸武陵櫻花，值得以更純粹的方式細細體會。

