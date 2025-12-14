雪季攀登高山 近年事故死傷多

初春山林美景多，除武陵櫻花季，高山雪景迷人，同樣吸引山友造訪。不過，玉山近二年雪季發生近五十起山域事故，甚至有墜谷死亡案例，雪山近二年共十三件事故、二人死亡。玉管處、雪管處都呼籲，登山不是觀光，若裝備不足、經驗不夠，應以安全為最大考量。

每年一至三月為高山雪季，雪管處表示，往年山友雪季申請入園，會強制檢核雪攀設備，並要有專業領隊、嚮導帶隊，政府推動「開放山林」政策後，改登山隊自主管理。

玉山近日氣溫驟降，高山步道結冰，雪季風險浮現。玉山國家公園統計，前年十二月至去年二月，玉山園區發生廿三起山域事故，去年十二月至今年二月共廿四起，今年罕見三月大雪，兩名山友在主峰往北峰碎石坡失足墜谷三百八十公尺，遺體一度被積雪掩埋，分析多起事故原因，多數與雪地裝備不足、經驗欠缺及惡劣地形密切相關。

玉管處表示，雪季高山路段常出現厚雪與結冰，其中碎石坡與風口地形尤為危險，如缺乏雪地攀登經驗，不熟練使用冰爪、冰斧極易滑倒甚至墜落，每步都暗藏風險。

雪管處統計，二○二二年雪山創下十年來最高雪況紀錄，積雪深達七十公分，當年發生十三起山難，共三人死亡、十一人受傷；二○二三年有五件、三人受傷；二○二四年七件、一人死亡、二人受傷；今年共六件、一人死亡、一人失蹤、二人受傷。

陳來興提醒，雪山、玉山雖被視為百岳入門路線，但僅限於一般季節，冬季山區降雪、結冰頻繁，地形與步道風險大增，攀登難度明顯提高；過去雪季曾實施攀登管制，僅開放具專業能力的山岳嚮導與領隊進行雪攀訓練，並不適合一般登山客貿然進入。

玉管處、雪管處指出，每年雪季都傳出山域救援事故，部分民眾將高山活動當成觀光，但是高山登山本質上都屬高風險行為，需具備體能、裝備與專業判斷，如缺乏正確的山林教育與風險意識，事故風險自然隨之升高。

