武陵賞櫻亂象 竟拿攀登雪山當幌子

武陵農場櫻花季每年爆滿，除在農場住宿或露營遊客，其他人無法取得入園車輛通行證，有遊客或賞櫻團改向雪霸國家公園申請入住山屋，取得入園停車證後，卻「假登山、真賞櫻」。雪管處表示，前年、去年都抓到廿多人違規，有散客也有商業賞櫻團，都依規定開罰，還有人變造個資觸犯刑法。

武陵農場是雪霸國家公園攀登雪山主峰、東峰（雪東線）必經之路，同時可轉往武陵四秀的登山路線。雪管處近年頻頻發現武陵櫻花季期間，賞櫻遊客「假登山」違規行為，前年抓到廿四人、去年廿八人，遭停權三年不得入園；去年有人變造個資申請車輛通行證，卻招攬遊客賞櫻，違反個資法與偽造文書罪嫌，移交警方法辦。

雪管處表示，武陵櫻花季每年約二月中旬至三月初登場，賞櫻期約十六天，每天可開放六千人進場，周邊道路交管，加上遊客眾多，甚至得停車在十多公里外，除了住宿與露營旅客，櫻花季期間車輛通行證一證難求，因雪山登山口在武陵農場內，有賞櫻遊客把腦筋動到此處。

雪管處分析，近年陸續發現有遊客在櫻花季期間，申請入住七卡山莊或三六九山莊露營區，取得車輛通行證後卻未入住，入園賞櫻後就直接離去；也有人走到雪山登山口，報到後就以身體不適為由離開，或者到七卡山莊報到後，佯稱住不習慣提早下山，實則轉往賞櫻。

雪管處研判，違規者除了散客，還有搭載老少遊客的遊覽車，也有賞櫻團藉登山名義攬客；申請山屋卻未報到已是明顯違規，登山客入住山屋後又離開，鑽法規漏洞去賞櫻，雖不違規，但影響其他山友入住與床位分配。

雪管處表示，為遏止假借登山名義，取巧獲得車輛通行證賞櫻，近年已加強查核，今年遭停權人數已減為二人；違規者將停權入園三年，依國家公園法可開罰一千五百元至三千元，若違反森林法或偽造文書申請通行證，則已觸犯刑責，將移請法辦。

雪管處指出，配合武陵農場在櫻花季實施交通管制，櫻花季不開放登山客一日行程，登山客必須入住七卡、三六九山莊的兩天一夜或三天兩夜才提供車輛通行證申請；明年櫻花季的違規查處，基本上維持今年標準。

