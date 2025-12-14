因應科技輔具快速發展 衛福部開放補助提案 將加速審查

全台身障人口逾一二○萬人，多數需仰賴輪椅、助聽器等生活輔具，補助項目與金額由「身心障礙者輔具費用補助基準表」規範。衛福部近期公告，因應科技輔具快速發展，未來開放身障團體與地方政府提案修訂補助項目，由審議小組評估納入，修訂周期改為每三年一次，最快一一八年可更新現行補助項目。

衛福部公告「身心障礙者輔具費用補助基準表修正作業原則」及「身心障礙者輔具補助項目審議小組設置及運作要點」二項新規。衛福部社家署副署長張美美說，民間長期反映輔具補助項目修正間隔過長，距上次修訂已逾十年，隨科技進步與輔具汰換速度，應藉新制加速審查進度。

張美美表示，新規公告後現已上路，下月開始接受民間提案，排除醫療輔具、已獲健保給付項目，及由其他補助辦法給付項目，並確認提案輔具若為醫療器材，符合衛福部食藥署相關規定，逐案評估後，送交新設置的審議會審查，審查委員組成依新規，需有地方及中央主管機關，如經濟部標檢局、食藥署等代表，以及身障團體、地方學者專家等，由社家署蒐集名單，衛福部長勾選而定。

社家署將於明年元旦開放各界提案，張美美表示，經審議程序後，如有新輔具項目列入補助，預計一一七年二月起通知地方政府編列預算，下半年各地方政府議會審議通過後，最快可從一一八年一月開始補助身障者使用新型輔具。另外，這次輔具基準修訂時，也參考衛福部各單位新增補助，或給付項目運作模式。此次新設機制，類似健保藥品給付審議方式，力求快速、縝密，讓身障者能及時獲得補助。

商品推薦