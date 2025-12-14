衛福部整合社區身障資源 推動16年「小作所」將熄燈

我國身障者社區支持措施，現行分為社區日間照顧服務及社區日間作業設施（小作所）二類。衛福部擬於下月預告修正「身障者個人照顧服務辦法」，衛福部社家署副署長張美美說，修正重點為整合日照服務及小作所，用意除避免小作所被視為職前訓練所，服務整合後也能讓日照服務更有連續性，可讓不同障礙程度身障者使用。

小作所是提供身障者作業活動、休閒活動等場域，以唐氏症基金會為例，轄下小作所取名「天生我材小作所」，目標是讓身障者學習自立生活，提供多元課程，包括手工皂製作、皮革吊飾創作、園藝課程、疊杯課程、體適能活動等，盼讓障礙者有機會轉銜就業，並學習自我照顧。

衛福部此次修正「身障者個人照顧服務辦法」，將整合社區日照服務及小作所，並將其統稱為「社區日照服務」，意味著小作所將走入歷史，這也是身障社區服務資源，自二○○九年來首次大型變動。

張美美表示，新制除讓日照服務更貼近不同「障礙光譜」的身障者外，衛福部也與住都中心合作，研議在十六處社宅低樓層空間布建社區日照服務；考量場地面積擴大並配合社區資源整併，將每家社區日照服務人數上限，由現行小作所廿人、社區日照十五人，提高至卅人，不僅可提升服務量能，也讓課程安排更具彈性。

張美美說，未來據點可在同一空間內，由專業人員分成兩組，各照顧十五位身障者；一組提供照顧密集度較高的服務，對應障礙程度較高者，另一組則是提供作業活動強度較高、功能較佳的身障者。

智障者家長總會秘書長林惠芳說，身障社區服務資源相對較少，中南部地區常常有身障者需跨區使用資源，服務整併、提高量能，有助讓社區身障資源更加普及，逐步達到身障資源比照學區密集度設置，達到「社區障礙者由社區一起照顧」目標。

台北市內湖松山區身障服務中心主任巫淮南說，雖立意良善，但服務整併後，據點要在同一空間，服務有能力落差的二類身障者，不論空間規畫、服務設計都有難度，且據點為維持原先設立理念，日後在服務對象收案評估時恐進行「篩案」，只選功能較佳障礙者，產生排擠效應。

唐氏症基金會副執行長朱貽莊表示，雖樂見新制讓服務更有彈性，但也須避免「形式上整合」，應以障礙者能力評估，提供合適課程，也要避免因收案人數增加，而淪為機構式管理。

商品推薦