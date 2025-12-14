熱傷害暴增 高雄要制訂應變機制

近年高屏地區高溫飆升，高雄2020至2024年熱傷害暴增316例、增幅126%全國居冠，屏東去年就醫人次近4千，近5年有10起高溫職災死亡事故。民代要求將高溫納入災害防救計畫，並補助空調服、風扇衣等裝備保障勞工。

高雄市副市長林欽榮承諾制訂城市降溫計畫，把高溫納入災害應變體系。他指高溫已成常態，災害防救辦公室及消防局將研議把高溫傷害納入災害應變機制，同時參考歐洲、日本及其他縣市作法。

據綠色和平組織統計，六都熱危害總時數自2022年1148小時升至去年1796小時，其中高雄熱危害潛在經濟損失全國居冠。議員張博洋指出，熱傷害死亡率達30%至80%不等，高市府對高溫問題卻缺跨局處聯防監督機制，他要求成立高溫對策委員會、將高溫與熱浪納災防計畫並制訂高市降溫計畫。

做輕鋼架工程的蔡老闆說，高屏地區天氣很熱，施工時他會穿上水冷服維持身體清涼，但1件要花6千元，穿上後裡面的冰磚僅維持2個多小時。另為克服熱傷害，只要出車，都會帶1箱水和1箱運動飲料補充電解質。

他也說，有些勞工會穿風扇衣降溫，風扇衣吹的可能是熱風，工地粉塵若多，也會加劇飄散，對身體降溫助益不大。買水冷服則太貴，也需長期消耗冰磚及行動電源。

屏東縣近年也受高溫威脅，1年有169天飆破攝氏30度。縣議員黃明賢更指，去年熱傷害就醫人次近4千人，高溫職災死亡案件近5年有10件，縣府應比照新北市補助購置風扇衣，也應顧及農漁民、外送員等職工。勞青處指已有中小企業與自營作業者提出水冷扇、風扇衣等採購補助申請。

