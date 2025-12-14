回響／步行缺綠廊 高雄允增遮蔭設施

本報陽光行動專題報導倡議城市步行環境品質有待提升，尤其公共運輸場站周邊缺乏遮蔭，更不利民眾使用公共運具。高雄市民代質詢時表示，都市熱島效應明顯，輕軌與捷運、台鐵之間有多條轉乘路段，仍暴露在烈日及風雨中。高雄市府承諾，將在重要節點增設遮蔭設施，並選定示範點改善。

夏季高溫、冬季濕冷，都降低民眾外出及搭乘公共運具意願。在高雄凹仔底上班的林小姐說，每次搭輕軌下車等紅燈超久，有綠樹遮蔭最好。一名學生說，輕軌周邊確實缺遮蔭，其實多種路樹能美化市容又遮陽，在高雄走路常揮汗如雨，若有大面積樹蔭或遮陽廊道更好。

台北南港的小吳每天搭捷運到市政府站上班，他從住處走五分鐘就到有冷氣的捷運站，到站還有百貨公司的連通道，走出連通道還有玻璃天窗的遮雨，完全不怕日曬雨淋，「這樣天天不必開車都很舒服、省錢，走路還能健身」。

四處跑的業務員小詹卻感嘆，他常搭的捷運站點出口，連接到商辦大樓的遮蔭設施很少，走到出口外，經常要走段路才能抵達，尤其碰到滂沱大雨，若沒有騎樓避雨就比較狼狽，「這時候就不能怪多想開車」。

新加坡為此要求公車、地鐵場站出口以外的400公尺範圍內，必須有遮陽設施。高市議員張博洋說，高雄多處輕軌轉乘動線缺乏遮蔭，愛河之心站到捷運凹仔底站僅百公尺，卻要在大路口等兩次紅綠燈，沿途毫無遮蔽物，有時得在烈日下曝曬逾5分鐘。輕軌科工館站與台鐵科工館站距130公尺都無樹蔭，反觀新加坡連續遮蔭的步行系統，台南鐵路地下化後的綠園道已考量導入，建議高雄也應納都市計畫。

副市長林欽榮回應，會責成相關單位在重要交通轉乘節點研議設置遮蔭設施，同時參考台南綠園道、新加坡的作法，優先選定凱旋站、文化中心等示範點試辦。

最新國家氣候變遷科學報告顯示，都市熱島效應明顯且有加劇現象，成大建築學系教授林子平說，城市應注意提高移動路徑的舒適度。

台中市捷運工程局科長紀清耀指出，台中捷運藍線正在興建，已與開發廠商討論，建議將遮蔭設施納入場站周邊的設計，盡可能增設行道樹或遮蔭設施。

台北捷運局長鄭德發說，連通道的確很受歡迎，每個車站都預留牆板，鄰近開發的建築物若有需求，可敲除牆板連通新大樓；但連通工程有一定難度，包含申請連通的意願、用地、地下管線、逃生、消防等，仍須視個案檢討。

