快訊

8度伸狼爪！禪修班成員下藥性侵師弟 中台禪寺：去年獲報即緊急開會

用餐時間竄火光…新北餐廳廚房起火 急疏散員工、顧客共80人

全球最強護照排名出爐！這國蟬聯榜首 我136國免簽名次曝光

差很大！家用血糖機數值與醫院監測結果大不同 醫師點出問題在這裡

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
糖尿病是台灣常見的慢性疾病，許多糖尿病患者依賴家用血糖機來追蹤日常血糖。示意圖／ingimage
糖尿病是台灣常見的慢性疾病，許多糖尿病患者依賴家用血糖機來追蹤日常血糖。示意圖／ingimage

糖尿病是台灣常見的慢性疾病，許多糖尿病患者依賴家用血糖機來追蹤日常血糖。衛福部苗栗醫院表示，臨床上常聽到病患反映，在家量測的血糖數值與醫院檢測結果有明顯差距，擔心家用血糖機是否故障，其實這是測量原理、操作方式不同，不需過度焦慮。

苗栗醫院檢驗科主任湯永城表示，舉例而言，患者在家測量血糖值為150，但在醫院卻顯示為120，讓不少人感到困惑與擔憂。其實家用血糖機與醫院儀器間的差異，是由於測量原理不同，加上操作方式、環境及試紙狀態等因素影響造成的，並非儀器故障，這種差異是正常現象，不需要過度焦慮。

湯永城表示，醫院通常使用「靜脈血漿」進行血糖測量，並搭配高精密度儀器與嚴格品質控管，家用血糖機多以「末梢全血」進行電化學偵測，兩者在檢體和測量方法上存在差異，因此測量結果難免會有所不同。依據國際標準，家用血糖機測量數值如與實驗室測量數值落在±10%的誤差範圍內就屬正常。血糖機主要功能在於監測、掌握日常血糖的變化趨勢。

湯永城說，許多因素可能導致家用血糖機測量結果不準確。例如，手指上的汗水、乳液、食物殘糖或酒精未乾均會影響測量結果；此外，過期或保存不當受潮的試紙、測量時採血量不足或手指冰冷，也可能導致儀器無法正確判讀。生理因素如飯後血糖快速變化或運動後代謝加速，也會使家用血糖機測得的末梢血糖值與醫院的靜脈血糖值有顯著差異。

他提醒，為提高測量準確度，應遵循正確的量測方式，包括量測前先洗手、確保試紙乾燥、採血量足夠、並固定時間量測。此外，家用血糖機屬精密儀器，長時間使用後感測器可能老化、插槽沾黏微量血跡或受潮都會影響測量。因此，使用者每6至12個月應主動與店家聯繫，進行儀器校正與功能檢查； 多數品牌提供試紙反應測試、感測區清潔、電池更換與操作指導，有助確保儀器維持最佳狀態。

正確血糖監測不僅有助患者了解飲食、運動與藥物的影響，還能避免因為誤判數值而造成不必要的過度緊張或自行調整藥物，反而增加低血糖風險。他呼籲，若發現血糖機讀值反覆異常或持續偏離以往趨勢，應盡快聯繫店家或原廠，或將血糖機及試紙帶至醫院檢驗科，由專業醫檢師協助指導正確使用方法。單次血糖值易受飲食、活動與情緒影響，糖化血色素(HbA1c)是評估糖尿病控制最重要的指標，需要定期檢查，這樣血糖控制更全面。

湯永城表示，只要確保量測步驟正確、儀器定期保養，家用血糖機仍是安全、可靠且重要的日常血糖管理工具。圖／衛福部苗栗醫院提供
湯永城表示，只要確保量測步驟正確、儀器定期保養，家用血糖機仍是安全、可靠且重要的日常血糖管理工具。圖／衛福部苗栗醫院提供
苗栗醫院檢驗科主任湯永城表示，醫院檢驗儀器都有定期保養與校正，確保每一次檢驗結果都精準可靠，家用血糖機其實也一樣需要定期維護。圖／衛福部苗栗醫院提供
苗栗醫院檢驗科主任湯永城表示，醫院檢驗儀器都有定期保養與校正，確保每一次檢驗結果都精準可靠，家用血糖機其實也一樣需要定期維護。圖／衛福部苗栗醫院提供

患者 糖尿病 血糖

延伸閱讀

「超級水果」藍莓好處多 名醫曝最安全的洗法：值得每天吃

當父母有這些疾病時，我會跟著患病嗎？專家曝4疾病預防關鍵

香蕉4種熟度營養不同，「這顏色」抗氧化力最高！搭它吃清宿便又防癌

他天天超慢跑「只要不動血糖就飆？」醫提醒運動注意一關鍵

相關新聞

「第一次離死亡這麼近」行動電源自燃濃煙瀰漫機艙 泰亞航回應

有民眾今天在社群平台發文稱搭機前往日本札幌途中，機艙內突然冒煙，疑似有乘客攜帶的行動電源自燃。泰國亞洲航空證實此事並說，...

口感軟爛…網友衰買麥當勞「粉紅生雞塊」 衛生局稽查揪出1生物

有網友在Threads貼文，他在新竹縣新豐鄉的麥當勞購買4塊麥克雞塊，沒想到咬下去口感爛爛、皮不是脆的，一看雞塊竟全是沒...

獨／推行16年小作所將成歷史 衛福部為增量能擬整合社區身障資源

現行國內身障者社區支持措施，分社區日間照顧服務及社區日間作業設施（小作所）二類。衛福部社家署與身障團體歷經多次協商，擬於...

準媽媽們注意！特定成分癲癇用藥恐致畸胎 食藥署修訂仿單

含topiramate成分藥品用於治療癲癇等疾病，食藥署近日公告，孕婦若使用恐導致畸胎等風險，限期要求藥品許可證持有商修...

冷氣團來襲！合歡山公路今晚6時預警性封閉 車輛只出不進

受大陸冷氣團影響，合歡山台14甲線高海拔路段有可能降雪及結冰，公路局下午宣布，今晚6時起合歡山公路實施預警性封閉，明日視...

社救法修法卡關 石崇良：需考量財劃法衝擊 虛擬所得從寬需再議

「社會救助法」多年未大修，衛福部去年提出版本，仍維持虛擬所得、家戶合計等舊法弊病，且修法進度延宕，民團組成「社會救助法修...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。